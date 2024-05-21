Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban Küçük Sanayi Sitesi Esnafıyla Buluştu

Politika

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban Küçük Sanayi Sitesi esnafının sıkıntılarını dinledi. Yaşanan sorunların ortak akılla çözülebileceğine vurgu yapan Başkan Balaban, "Partizanlıkla değil kazan-kazan ilkesiyle sorunları çözmekten yanayız. Genel iktidar, yerel iktidar el ele vererek sorunları çözelim" dedi.

Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla birlikte gerçekleştirdiği kahvaltıya Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Mehmet Yılmaz, MTSO Meclis Başkanı Ümit Türek, Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi temsilcileri ile belediye başkan yardımcıları katıldı. Kahvaltıda yaşadıkları sıkıntıları anlatan sanayi sitesi esnafı, işlerini büyütebilmek adına yeni bir sanayi sitesinin oluşturulması için gereken çalışmaların başlatılması, bu konuda ilgili kurum veya yetkililerin gerekli çalışmalar yapması talebinde bulundu. Esnaf ayrıca, önümüzdeki günlerde içinde siyasilerin, ilgili kurumların yetkililerinin ve belediye başkanlarının yer aldığı geniş kapsamlı bir toplantı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Yılmaz: "Taşın altına elimizi koymaya hazırız"

Esnafları dinleyen MTSO Başkanı Mehmet Yılmaz yaptığı konuşmada, Küçük Sanayi Sitesi esnafının sorunlarını yakından bildiğini ve sorunun çözümü noktasında özellikle siyasi idarenin büyük etken olacağını ifade etti. Yılmaz yaptığı konuşmada, "Küçük Sanayi Sitesi esnafımızın yıllardır beklediği soruna çözüm bulunması noktasında paydaşlar olarak biraraya gelmeye her zaman hazırız. Özellikle yeni bir sanayi sitesi taleplerinin çözümü noktasında siyasi iradenin etkisi çok büyük. Kanun verdiği yetki çerçevesinde hem ilçe belediyelerimiz hem Büyükşehir Belediyemiz hem de odamız çözüm üretmek için taşın altına elini koymaya hazır" diye konuştu.

"Uzlaşmacı bir anlayıştan yanayız"

Belediye olarak esnafın sorunlarını ortadan kaldırma konusunda üzerlerine düşen görevleri yapmaya hazır olduklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Balaban ise, sorunların çözümünde katkıda bulunacak herkese de teşekkür etmeye hazır olduklarını söyledi. Başkan Balaban yaptığı konuşmada, "İyi şeyler yapmak, sorunlara çözüm üretmek istiyorsunuz. Bunun farkındayız. Bizim de amacımız sorunları ortak akılla, paydaşlarla bir araya gelerek birikimlerinden yararlanarak bunları çözmek. Bu konuda uzlaşmacı bir anlayışla belediyecilik yapacağız. AK Parti'nin saygıdeğer milletvekilleriyle de ii ilişkilerimiz var. Bize oy versin vermesin bütün yurttaşlara saygımız var. Merkezi hükümet, ticaret ve sanayi odası, oda başkanları, Küçük Sanayi Sitesi'nin değerli başkanı ve belediye ile büyükşehri ilgilendiren kısımlarda onları da yanımıza alarak ortak akılla çözülebilecek bir şey. Bu anlamda her türlü uzlaşmaya varız. AK Partili arkadaşlarımız buna çözüm üretip, katkıda bulunurlarsa onlara da kamuoyu önünde teşekkür etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

"Sorunlar ortak akılla çözüme kavuşur"

"Sorunlar ortak akılla çözüme kavuşur" diyen Başkan Balaban, bu konuda paydaşlardan oluşan bir komisyonla sorunlara çözüm üretilebileceğinin altını çizerek, "Biz partizanlıkla değil kazan-kazan ilkesiyle Manisa'nın sorunlarını çözmekten yanayız. Genel iktidar, yerel iktidar el ele vererek sorunları çözelim. Herkes bir tarafa çekerse bu işten hiçbir sonuç alamayız. Bu konuda Yunusemre'nin belediye başkanı olarak yasanın bana verdiği yetkiye göre esnafımız için ne yapmam gerekiyorsa belediyemizin de çıkarlarını düşünerek hareket etmek durumundayım. Bunu da seve seve yapmaya hazırım. Bu konuda sizler bir komisyon oluşturun. AK Parti'ye de gidin, bize de gelin. Büyükşehre de gidin. Bizleri siz buluşturun. Ben çağrı yapsam belki yanlış anlaşılır. Ancak kamuoyunun yaptığı çağrıya kayıtsız kalınmaz. Burada da görev size düşüyor" dedi. - MANİSA