Yunusemre Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Yunusemre Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında yapıldı. Toplantıda Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nın Manisa Büyükşehir Belediyesi ile takas edilmesi için Başkan Balaban'a yetki verilmesi de görüşüldü. Başkan Balaban, yapının kamu hizmetine devam edeceğini vurgularken, bu adımın belediyenin mali yapısını güçlendirmek amacıyla atıldığını ifade etti.

Yunusemre Meclisi, Ağustos ayı toplantısını Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında yapılan toplantıda 32 madde karara bağlandı. Mecliste Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nın Manisa Büyükşehir Belediyesi ile takas (trampa) yapılabilmesi için Belediye Başkanı Semih Balaban'a yetki verilmesi görüşüldü.

Büyükşehirden arsa karşılığı yapılacak karara istinaden bilgi veren Başkan Balaban konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bina belediye hizmet alanı. Tabi ki satılamaz. Bu binayı satmıyoruz. Bir kamu kurumundan diğer bir kamu kurumuna devrini yapacağız. Bunlar ülkemizde olağan işler. Bu anlamda Besim Başkan'a da teşekkür ediyorum. Bize çok büyük bir pencere açtı. Bu konuda süreç başladı. Bina yine kamunun hizmetinde olacak. Belediye olarak burada nikahlarımızı, meclis toplantılarımızı yapacağız. Bize yine tahsis edilecek. Buradaki detay, Yunusemre Belediyesi'ni ekonomik anlamda düze çıkartmak için bize yapılan ağabeyliktir. Takım kaptanımız büyükşehirdir. Rahmetli Ferdi Başkanımızdan da büyük destek görmüştük. Besim Başkandan da bu destekleri görüyoruz" diye konuştu.

Madde, CHP'nin kabul, AK Parti, İYİ Parti ve MHP'nin red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi. Alınan kararların Manisa ve Yunusemre'ye hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Balaban, Türkiye Şampiyonu olan Yunusemre Belediye spor U17 Futbol Takımı'nı kutladı; her branşta spor ve sporcunun yanında olacaklarını söyledi.

Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nın 2 Eylül Salı günü saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA