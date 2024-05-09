Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ağırladı - Son Dakika
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Politika

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ağırladı

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar\'ı ağırladı

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı makamında ağırladı. Başkanlar, geleceğe dönük ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu ve Yüreğir'e güzel hizmetler sunacaklarını dile getirdi.

09.05.2024 12:13  Güncelleme: 12:17
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Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, ilçeye bahar geldiğini söyleyerek, "Bunda Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ında büyük bir desteği var" dedi.

Demirçalı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı makamında ağırladı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Başkan Demirçalı'ya hayırlı olsun dileklerini ileterek, başarılar diledi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde halkın büyük sevgisini kazanarak göreve başlayan Demirçalı, Karalar'ı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Geleceğe dönük ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Demirçalı, Başkan Karalar ile Yüreğir'e güzel hizmetler kazandıracaklarını ve hizmet odaklı çalışacaklarını dile getirerek; "İlçemize bahar geldi. Sizin de çok büyük emekleriniz var. Bugüne kadar desteğinizi bizden hiç esirgemediniz. Yüreğir halkı ve kendi adıma şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte daha yaşanabilir bir Yüreğir daha güzel bir Adana için tüm gayretimizle çalışacağız. Şehrimiz için birlikte çalışmaya, Adana Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle, tüm gücümüzle halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Belediyemize, Yüreğir'e hoş geldiniz, şeref verdiniz" dedi.

Yüreğir'in Adana'nın ikinci büyük ilçesi olduğunu belirten Karalar ise Demirçalı ile işbirliği içerisinde çalışarak Yüreğir'e çok daha güzel hizmetler sunacaklarını kaydetti.

Başkan Demirçalı'yı tebrik eden Başkan Karalar; "Size ve çalışma arkadaşlarınıza başarılar diliyorum. Yüreğir Belediyesi'ne her türlü desteği vereceğimizi, her zaman yanında olacağımızı Yüreğir halkının bilmesini isteriz. Şundan emin olabilirsiniz, yapacağımız işbirliği ile bütün zorluklar çok daha rahat aşılacak. Bundan hiçbir endişeniz olmasın. Bu anlamda, moralinizi ve enerjinizi yüksek tutun. Ben, belediyemle ve ekip arkadaşlarımla beraber her zaman yanı başınızda olacağım. Yüreğir halkı çok daha güzel hizmetler alacak." diye konuştu.

Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ve karşılıklı hediyelerin takdim edilmesi ile son buldu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ağırladı - Son Dakika

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