Yurt dışı oylarının saklandığı odaya 5 ayrı kilit vuruldu! Kapılar parti temsilcileri ile beraber 14 Mayıs günü açılacak - Son Dakika
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Yurt dışı oylarının saklandığı odaya 5 ayrı kilit vuruldu! Kapılar parti temsilcileri ile beraber 14 Mayıs günü açılacak

11.05.2023 13:40

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan ve uçakla Ankara'nın yolunu tutan oylar, ATO Congresium'da 5 kilitli bir odada sıkı güvenlik önlemleriyle korunuyor. Kilitlerden birinin anahtarı YSK Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı'nda, diğer kilit anahtarları da AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP'nin yer aldığı 4 siyasi partinin temsilcisinde bulunuyor. Bu 5 temsilci bir araya gelmeden odanın kapısı açılamıyor.

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler kapsamında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturulmuş, buradaki oy kullanma işlemleri 9 Mayıs'ta tamamlanmıştı.

5 AYRI KİLİTLİ ODADA TUTULUYOR

Bu işlemlerin ardından yaklaşık 1 milyon 700 bin yurt dışı seçmenin kullandığı oylar, uçaklarla Ankara'ya getiriliyor. Büyük bölümü, ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na ulaşan oylar, kapısında 5 ayrı kilit takılı bir odada sıkı güvenlik önlemleriyle korunuyor.

Yurt dışı oyları, 5 ayrı kilitli odada tutuluyor! Kapı, parti temsilcileri ile birlikte 14 Mayıs'ta açılacak

HER PARTİNİN BİR KİLİDİ VAR

Kilitlerden birinin anahtarı YSK Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanında, diğer kilit anahtarları da AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP'nin yer aldığı 4 siyasi partinin temsilcisinde bulunuyor. Bu 5 temsilci bir araya gelmeden odanın kapısı açılamıyor.

Yurt dışı oyları, 5 ayrı kilitli odada tutuluyor! Kapı, parti temsilcileri ile birlikte 14 Mayıs'ta açılacak

14 MAYIS'TA AÇILACAK

ATO Congresium'da ayrıca hem giriş kapıları hem de içeride, güvenlik görevlileri 7/24 görev yapıyor. Yurt dışından getirilen oylar, 14 Mayıs günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla eş zamanlı açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı nezaretinde yapılacak.

Yurt dışı oyları, 5 ayrı kilitli odada tutuluyor! Kapı, parti temsilcileri ile birlikte 14 Mayıs'ta açılacak
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Son Dakika Politika Yurt dışı oylarının saklandığı odaya 5 ayrı kilit vuruldu! Kapılar parti temsilcileri ile beraber 14 Mayıs günü açılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yurt dışı oylarının saklandığı odaya 5 ayrı kilit vuruldu! Kapılar parti temsilcileri ile beraber 14 Mayıs günü açılacak - Son Dakika
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