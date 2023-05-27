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Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getiriliyor

Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getiriliyor

27.05.2023 03:48

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının temsilciliklerde kullandığı oylar diplomatik kuryeler eşliğinde uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilmeye devam ediliyor.

Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirilmeye devam ediyor

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının temsilciliklerde kullandığı oylar diplomatik kuryeler eşliğinde uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilmeye devam ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için yurt dışı temsilciliklerdeki kullanılan oylar, muhafaza altına alınan seçim dokümanları ve zarflarla diplomatik kuryeler eşliğinde İstanbul'a gönderilmeye devam ediyor. Yurt dışından tarifeli uçaklarla getirilen oylar İstanbul Havalimanı'nda kurulan ve 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza ediliyor. Yurt dışından kullanılan oyların Türkiye'ye getirilişi yarın Kanada'dan getirilecek oylarla tamamlanacak. İstanbul Havalimanı'nda muhafaza edilen oylar daha sonra karayoluyla Ankara'ya gönderiliyor.

Kaynak: İHA
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İstanbul Havalimanı, İstanbul, Türkiye, Politika, Son Dakika

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