Politika

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Şehirleri yönetecek olan unsurların özenle seçilmesi, ülke kalkınmasına katkı verdiği için önemli" dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerinde oy kullanmak için memleketi Samsun'da bulunan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, oyunu Recep Tanrıverdi Ortaokulu'nda 1757'nci sandıkta kullandı. Yılmaz, oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Seçimlerdeki demokratik ortamın dünyaya örnek olduğunu ifade eden Yusuf Ziya Yılmaz, "Her yıl geçen zaman içerisinde daha da olgunlaşan, gelişen bulunduğumuz coğrafyanın en ileri demokrasisi haline gelen demokrasimizin güzel bir uygulaması seçim ve bunun yerel boyutunu bugün yaşıyoruz. İnsanlarımız, yurttaşlık bilincimizin gereği hiç tereddüt etmeksizin gelip, samimiyetle oylarını kullanıyorlar. Bu herhalde bir ülkede kolay kazanılabilecek bir şey değil. Dünyanın çok az ülkesindeki bu demokratik olgunluğu görüyoruz ve demokrasiye olan özen ile hassasiyeti insanların gözlerinde görüyorum" diye konuştu.

"Şehirleri yönetecek olan unsurların özenle seçilmesi, ülke kalkınmasına katkı verdiği için önemli"

Seçilecek yöneticilerin sadece seçildiği ilde değil, ülke kalkınmasında da önemli olduğunu dile getiren Yılmaz, "Yerel seçim de genel seçimler kadar önemli. Yerel seçimde bir belediye başkanı seçiliyor. Şehirleri yönetecek olan unsurların özenle seçilmesi, ülke kalkınmasına katkı verdiği için önemli diye düşünüyorum. O bakımdan ben bu işin genel merkezimizdeki yerel yönetimler başkanlığı sorumluluğunda bu çalışmayı 1 yıldır devam ettirdim. 1 yıldır hem adaylarımızın belirlenmesi hem de Cumhur İttifakı paydaşlarıyla olan ittifak görüşmelerinin yapılması gibi uğraşlarımızı özenle yaptık. Bize yakışır bir olgunlukla bu süreci yönettik. Yarın Allah'ın izniyle arkadaşlarımız büyük çoğunlukla şehirlerimizin yönetiminde sorumluluk alacaklar. Bu sorumlulukların başladığı günden itibaren de biz 5 sene sonraki seçimin hazırlığına başlayacağız. Biz öyle seçimden seçime çalışan, seçimden seçime hazırlık yapan bir siyasi parti değiliz" şeklinde konuştu.

"Bu şehre iyi işler yapmak vaadiyle uğraş veren diğer siyasi parti mensuplarına da eline sağlık diliyorum"

Şehri için uğraş veren tüm adaylara 'sağlık' dileyen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Yerel seçim de genel seçim de en çok yorulanlar adaylardır. Teşkilatlarımız en çok yorulanlardır. Burada yorgun savaşçılarla sizinle erkan karşısındayım. Bunlar gece-gündüz neredeyse 2 ayı aşkın süredir çalışıyorlar. Allah bütün adayların niyetlerini halis kılsın. Ama kazanan biz olalım diyorum. Bu akşam inşallah Atakum'da güzel bir sonuçla hep birlikte sevineceğiz. Samsunumuzda sevineceğiz. Ülkemiz genelinde sevineceğiz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz'a AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Özlem Maraş eşlik etti. - SAMSUN