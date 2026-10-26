Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Aydın'da Atatürk'te birleşme çağrısı yaptı. - Son Dakika
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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Aydın'da Atatürk'te birleşme çağrısı yaptı.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Aydın\'da Atatürk\'te birleşme çağrısı yaptı.
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Aydın'ın Efeler ilçesindeki basın toplantısında konuştu. Özdağ, zeytinliklerin çok ucuza el değiştirebildiğini ve incir üreticisinin masraflarını ödeyemediğini belirterek seçim ittifakı için Atatürk'te birleşme çağrısı yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Aydın'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özdağ, Efeler ilçesindeki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Ege Bölgesi'nde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Zeytinliklerin çok ucuza el değiştirilebilecek duruma geldiğini ifade eden Özdağ, incir üreticisinin masraflarını ödeyemez durumda olduğunu belirtti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özdağ, seçim döneminde bir ittifak içerisinde olup olmayacaklarına ilişkin bir soruya "Biz Atatürk'te birleşelim diyoruz. Bunun dışında bir çözüm de görmüyoruz. Atatürk cumhuriyetinden taviz vermeyen bütün vatanseverler, Atatürkçüler, Türk milliyetçileri bir seçim ittifakında bir araya gelmeliyiz. Bunun detayları ancak seçim sathı mailine girince konuşulur." yanıtını verdi.

Kaynak: AA
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