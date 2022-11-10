Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan MHP lideri Bahçeli'ye sert sözler: Kendisine verilen görevi yerine getiriyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti ve CHP'ye yönelik sert eleştiriyle öne çıkıyordu. MHP'ye bu kadar sert davranmayan Özdağ'a konu sorulduğunda "MHP'den bize oy akışı var, kesilsin istemiyoruz" yanıtını vermişti.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Ümit Özdağ, MHP ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili suskunluğunu bozdu. Bahçeli'nin AK Parti-HDP görüşmesini normal karşılamasını" değerlendiren Özdağ sert eleştirilerde bulundu.

"GÖREVİNİ YERİNE GETİRİYOR"

Özdağ'ın Bahçeli hakkındaki sözleri şöyle: "Devlet Bahçeli'nin dün grup toplantısında HDP'yle görüşmeyi normal kabul etmesi tesadüf değil. Herkes yeni açılım sürecinde kendisine verilen görevi yerine getiriyor."