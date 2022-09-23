Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Yayınlayacağım videoyu izle - Son Dakika
Üye Girişi

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Yayınlayacağım videoyu izle

23.09.2022 20:01

Geçtiğimiz hafta kendisine, "Amerika'nın aparatı" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik, "Sana bir hafta süre. Bekleyeceğim, bu iddianı kanıtlaman gerekiyor" diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ir haftanın dolması üzerine, "Süre doldu Süleyman! Bu akşam 21.00'de sosyal medya hesaplarımdan yayınlayacağım videoyu izle" paylaşımında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yaşanan gerilim devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Özdağ, Bakan Soylu ile teelfonda karşılıklı küfürleştiklerini iddia etmişti. Soylu ise "Gündeme gelmek için yalan dezenformasyon devam ediyor. Amerika'nın aparatıdır. Operasyon çocuğudur. Hangi pozisyonu aldıkları apaçık ortadadır. Milletimiz itibar etmesin" ifadelerini kullanmıştı.

BİR HAFTA SÜRE VERMİŞTİ

Bu sözler sonrası 16 Eylül'de bir video paylaşan Özdağ, Bakan Soylu'nun kendisine yönelik bu suçlamaları konusunda "Sana bir hafta süre. Bekleyeceğim, bu iddianı kanıtlaman gerekiyor" dedi.

"PARTİ KURMAK İÇİN ÇALIŞTIĞINI BİLİYORUM"

Öte yandan Soylu'nun yeni bir parti kurma hazırlığında olduğunu öne süren Özdağ, "Süleyman Soylu. Ankara ve İstanbul'da 2 büro halinde parti kurma çalışmaları yürüttüğünü biliyorum. Ama çok fazla eksikliklerin olduğunu biliyorsun. Eksikliklerinden bir tanesi özellikle ABD, Almanya ve İngiltere ile ilişkilerdeki eksiklik, bunun farkındasın. Bu ilişkileri düzeltmeye çalışıyorsun" ifadelerini kullandı.

SAAT 21:00'I İŞARET ETTİ

Bir haftanın dolmasının ardından Özdağ, yeni bir paylaşımda bulunarak "Sana bir hafta süre vermiştim, süre doldu Süleyman! Bu akşam 21.00'de sosyal medya hesaplarımdan yayınlayacağım videoyu izle" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'ya iddialarını kanıtlaması için 1 hafta veren Ümit Özdağ, 'Süre doldu' diyerek saat 21.00'ı işaret etti
YORUMLAR
500
Nüfus müdürlükleri, hafta sonu yapılacak KPSS oturumları için açık olacak Nüfus müdürlükleri, hafta sonu yapılacak KPSS oturumları için açık olacak

Süleyman Soylu, Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Yayınlayacağım videoyu izle - Son Dakika


Son Dakika
20:01 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Yayınlayacağım videoyu izle
19:43 İstanbul'da otobanda yarı çıplak halde koşan adam canını hiçe saydı
19:37 Mauro Icardi ile eşinin ayrılığında aldatma iddiası! İşte Wanda Nara'nın görüştüğü ünlü rapçi...
19:10 Geride bıraktığımız haftada dolar kazandırırken altın, borsa ve euro kaybettirdi
18:36 Galatasaray'ın yeni yıldızı Juan Mata'nın forma numarası netleşti! İşte duygu dolu hikayesi...
18:27 Fatih Karagümrük'ten A Milli Takım kadrosuna tepki geldi
18:15 Mahsa Amini'nin hastaneye yatırıldığını duyuran gazeteci tutuklandı!
17:59 Elbisesi otobüsün kapısına takılan kadının feci ölümü kameraya yansıdı
17:57 Sevgilisinin annesini hamile bıraktı! Genç kız ikisini de hayatından sildi
17:52 TFF'den Yusuf Demir açıklaması! Galatasaraylı yıldız Türk statüsünde oynayabilecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 20:25:39. #1.12#
SON DAKİKA: Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Yayınlayacağım videoyu izle - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement