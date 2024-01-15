Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Özdağ, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara değindi, soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin "neden bazı bölgelerde Cumhur İttifakı'nın adaylarını desteklediklerini" sorması üzerine Özdağ, şöyle konuştu:

"Biz Iğdır'da ve Kars'ta HDP karşısında güçlü adayı destekleyeceğimizi açıkladık. Cumhur İttifakı demedik. MHP'nin adayını Kars'ta destekliyoruz. Iğdır'da CHP'nin adayı güçlü olursa CHP'nin adayını destekleriz. Yeter ki burada HDP seçilmesin. Bazı CHP yandaşı televizyon kanalları bunu Cumhur İttifakı'nı desteklemek olarak ifade etmeye çalışıyorlar. Bu büyük bir yalandır. Ben İYİ Parti milletvekili ve genel başkan yardımcısıyken de Kars'ta ve Iğdır'da İYİ Parti'nin aday çıkartmaması gerektiğini savundum. İYİ Parti Iğdır'da aday çıkartmadı, seçmenini serbest bıraktı. Kars'ta ise aday çıkarttığı için HDP Kars'ı aldı. İYİ Parti Kars'ta 2019'da aday çıkartmasaydı Kars'ı HDP alamayacaktı. Biz partimizin menfaatlerinin üstünde, ülkemizin menfaatlerini tutan bir partiyiz. 2023 seçimlerinde de parti olarak Kars'ta ve Iğdır'da aday çıkartmadık. Burada birisinde MHP'yi, birisinde CHP'yi destekledi arkadaşlarımız. Bu politikamızı sürdürüyoruz. "

Özdağ, partisinin seçim stratejisi ve adaylarına ilişkin soruyu, "Şu ana kadar 624 belediye başkan adayımızı tespit ettik. İsimlerini henüz açıklamadık. Yakında açıklayacağız." şeklinde yanıtladı.

Daha sonra Özdağ, Adana Servis Aracı İşletmeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ünsal Perçin ile görüştü, ardından partisinin Seyhan İlçe Başkanlığı binasını hizmete açıp Baraj Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Adana Şehit Aileleri, Malulleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Emine Kunt ve üyelerle bir araya gelen Özdağ, iş yerinde Cumhuriyet'in Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakarette bulunan şüpheliyi şikayet eden veteriner teknikeri Melek Nida Şahin'le görüştü.

Özdağ, ardından Türkistanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne de ziyarette bulundu.