Özdağ'dan şaşırtan çağrı - Son Dakika
Üye Girişi

Özdağ'dan şaşırtan çağrı

28.07.2022 16:14
Özdağ'dan şaşırtan çağrı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Gençlere Anne ile babanızı oy vermek için ikna edemiyorsanız eve kilitleyin" teklifi yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Gençlere Anne ile babanızı oy vermek için ikna edemiyorsanız eve kilitleyin" teklifi yaptı.

Kilis temasları çerçevesinde bir basın açıklaması yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gençleri partisine oy vermeye çağırarak, "Anne ve babanızı ikna edin, evet ikna ediyoruz. İkna edemezseniz, seçim günü eve kilitleyin oy kullanmasınlar" dedi.

Daha sonra esnaf gezisi yapan Özdağ, bir Suriyeli esnaf ile de sohbet ederken, bir yıl içerisinde Suriyelileri ülkelerine göndereceklerini söyledi. - KİLİS

YORUMLAR
500
Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar Kilis'te Özdağ gerilimi Kilis'te Özdağ gerilimi
Kaynak: İHA

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Kilis, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özdağ'dan şaşırtan çağrı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezdiği için sınır dışı edilecek olan yabancı uyruklu şüpheliye küfür
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda sektöründe çalıştığı zaman tanıdığı Hacı Nimet Kaya'nın cenaze töreninde
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 16:14:49. #1.11#
SON DAKİKA: Özdağ'dan şaşırtan çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement