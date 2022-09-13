Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan Ege adalarına ilişkin açıklama - Son Dakika
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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan Ege adalarına ilişkin açıklama

13.09.2022 14:47
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan Ege adalarına ilişkin açıklama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yunanistan'ın 2004'ten bu yana çeşitli tarihlerde ada işgallerine devam ettiğini belirterek Zafer Partisi olarak Türk Ceza Kanunu'nun 302'nci madde 1'inci fıkrasına göre ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yunanistan'ın 2004'ten bu yana çeşitli tarihlerde ada işgallerine devam ettiğini belirterek Zafer Partisi olarak Türk Ceza Kanunu'nun 302'nci madde 1'inci fıkrasına göre ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Özdağ, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan'ın tahrikleri üzerine Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmaların başladığını anlatarak dost ve kardeş Azerbaycan'a başarı diledi.

Yunanistan'ın 2004'ten bu yana çeşitli tarihlerde ada işgallerine devam ettiğini söyleyen Özdağ, buna sessiz kalındığını öne sürdü.

Ümit Özdağ, Yunanistan işgalindeki adalardan Hurşit Adası'nın Büyükada'dan 5, Eşek Adası'nın ise 3 kat büyük olduğunu dile getirerek aralarında bunların da bulunduğu adaların "kaya parçası" olarak nitelendirilemeyeceğini ifade etti.

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Kaynak: AA

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Yunanistan, Tck, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan Ege adalarına ilişkin açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan Ege adalarına ilişkin açıklama - Son Dakika
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