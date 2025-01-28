Zafer Partisi İlçe Başkanı Mustafa Güngör gözaltına alındı - Son Dakika
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Politika

Zafer Partisi İlçe Başkanı Mustafa Güngör gözaltına alındı

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Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit, Zafer Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Güngör'ün astırdığı bir pankart nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.

28.01.2025 01:28  Güncelleme: 07:45
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Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit, Zafer Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Güngör'ün gözaltına alındığını duyurdu.

GÖZALTINA ALINMA NEDENİ PANKART

Akşit, Güngör'ün gözaltına alınmasına astırdığı "Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet. Ümit Özdağ özgürlük" pankartının neden olduğunu da belirtti.

Akşit açıklamasında, "Zafer Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanımız Mustafa Güngör, aşağıda resmi görülen pankart nedeniyle gözaltına alındı ve şu an doktor kontrolüne götürülüyor. Yarın sabah savcılığa sevk edilecek. Süreci yakından takip ediyoruz. Hukuk herkese lazım! İsnat edilen suç komik; "Bu propaganda vasıtalarında halkı suç işlemeye teşvik ve tahrik eder mahiyette yazı veya resim veya işaret bulunursa veya bu maksatla başka araçlar kullanılmış olursa" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi İlçe Başkanı Mustafa Güngör gözaltına alındı

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Son Dakika Politika Zafer Partisi İlçe Başkanı Mustafa Güngör gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Çuvaldız:
    hız kesmeden devam #HESAPVAKTİ 110 163 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Bune bee herkesi içeri alıyorsunuz da sizin fetoscular niye mecliste 166 98 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    Temizliğe Devam 64 141 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    her partinin arkasında dış mihraplar vardır bunu idrak edelim devletin içinde devlet olmazz 33 75 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Muhalif olmak tamamda iş küfür hakaret boyutuna gidiyor. Bu sonda kaçınılmaz oluyor.. 25 59 Yanıtla
  • Mehmet ÖZÜBİR:
    Sizin yapacağız habere... Adam pankarta ne yazmış da alınmış bu yok küfür mü etmiş, hakaret mi etmiş. Kahrolsun istibdat, yaşasın Hürriyet yazmış. 14 12 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Heybeler bellerde bellerde bellerde:) 6 6 Yanıtla
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