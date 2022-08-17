Muharrem İnce ve Ümit Özdağ'dan ittifak sorusuna yanıt: Daha Türkiye seçim ortamına girmedi - Son Dakika
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Muharrem İnce ve Ümit Özdağ'dan ittifak sorusuna yanıt: Daha Türkiye seçim ortamına girmedi

17.08.2022 23:03
Muharrem İnce ve Ümit Özdağ'dan ittifak sorusuna yanıt: Daha Türkiye seçim ortamına girmedi

Zafer Partisi lideri Özdağ ve Memleket Partisi lideri İnce, Twitter'da bir sohbet odasında buluştu. Merakla sorulan iki parti arasındaki ittifak konusuna da değinen Özdağ, "Daha Türkiye seçim ortamına girmedi. Onun çok ötesindeyiz hala. Memleket Partisi'yle de milli çizgide duran bütün partilerle de zaman zaman görüş alışverişinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. İnce ise "Milli bir çizgide, ülkemizin çıkarına, omurgalı, siyasi çalışmaları milletimizin gözü önünde yapıyoruz" dedi.

Türkiye, 2023 seçimlerine hazırlanırken bir tarafta AK Parti ve MHP'nin içinde bulunduğu Cumhur İttifakı, diğer tarafta ise CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı yer alıyor. Öte yandan CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan 6'lı masa ise Güçlendirilmiş Parlementer Sistem ve olası bir ortak aday konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

BAŞKA İTTİFAKLAR DA KURULABİLİR

Öte yandan diğer partiler de ittifak konusunda çalışmalarını devam ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Üçüncü ittifak 15 - 20 gün içerisinde ilan edilecek" dedi. Bir başka cephede ise Memleket Partisi ve Zafer Partisi'nin ittifakı gündemde.

İNCE VE ÖZDAĞ'DAN İTTİFAK SORUSUNA YANIT

Memleket Partisi Muharrem İnce ve Zafer Partisi Ümit Özdağ, sosyal medya platformu Twitter'da bir sohbet odasında bir araya gelerek kullanıcılarla buluştu. Özdağ ve İnce'ye ısrarla iki parti arasındaki olası bir ittifak ihtimali soruldu.

ÖZDAĞ: TÜRKİYE DAHA SEÇİM ORTAMINA GİRMEDİ

Özdağ, "Sürekli arkadaşlar Sayın Genel Başkanı sıkıştırıyormuş Zafer Partisi ile Memleket Partisi arasında bir ittifak var mı diye. Daha Türkiye seçim ortamına girmedi. Onun çok ötesindeyiz hala. Ama tabii ki Memleket Partisi'yle de milli çizgide duran bütün partilerle de zaman zaman görüş alışverişinde bulunuyoruz. Sayın İnce, kurmaylarıyla birlikte Zafer Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Önemli bir meseleyi Türkiye'nin gündemine getirdi. Biz de Zafer Partisi olarak Memleket Partisi'ni ziyaret ettik. Konuştuk, baş başa görüşmelerimiz de oluyor. Özetle, medeni bir siyasal iletişimi ayakta tutuyoruz, Türkiye için ne ihtiyaç varsa onu yapmanın mücadelesini veriyoruz, vereceğiz." dedi.

İNCE: BİZİM GİZLİ KAPAKLI GÖRÜŞMELERİMİZ YOK

Bu sözlere yanıt olarak Muharrem İnce ise "Vatandaşlarımız bilsinler, bizim gizli kapaklı görüşmelerimiz yok. Milli bir çizgide, ülkemizin çıkarına, omurgalı, siyasi çalışmaları milletimiz gözü önünde yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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