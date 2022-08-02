Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa kimi destekleyecek? Ümit Özdağ tarafını seçti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa kimi destekleyecek? Ümit Özdağ tarafını seçti

02.08.2022 00:17
Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa kimi destekleyecek? Ümit Özdağ tarafını seçti

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a katıldığı bir programda 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması durumunda Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında kimi destekleyeceği soruldu. Özdağ ise bu soruya, "Türkiye'nin Erdoğan'ı aşması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" yanıtını verdi.

Türkiye'nin kilitlendiği 2023'te gerçekleşecek seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağı açıklanmıştı ancak muhalefet kanadındaki aday bilinmezliği sürüyor.

ÜMİT ÖZDAĞ, KONUKLARIN SORULARINI YANITLADI

Aylar önce Mansur Yavaş'ı aday olarak göstererek tartışmaların fitilini ateşleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'da Oğuzhan Uğur'un sunduğu Açık Mikrofon programının ilk bölümüne katıldı. Özdağ, programın formatı gereği konukların sorularını yanıtlarken sert üslubuyla dikkat çekti.

ERDOĞAN MI, KILIÇDAROĞLU MU?

Özdağ'a bir seyirci tarafından seçimlerin 2. turunda kalması durumda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında hangisi destekleyeceği soruldu. Özdağ ise bu soruya, "Türkiye'nin Erdoğan'ı aşması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa kimi destekleyecek? Ümit Özdağ tarafını seçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa kimi destekleyecek? Ümit Özdağ tarafını seçti - Son Dakika
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