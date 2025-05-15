Zaharova'dan NATO'ya Sert Yanıt - Son Dakika
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Politika

Zaharova'dan NATO'ya Sert Yanıt

Zaharova, NATO'nun açıklamalarına tepki göstererek sahada Ukrayna'nın önemine vurgu yaptı.

15.05.2025 19:56
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Rusya- Ukrayna müzakerelerine ilişkin "Top Rusya'nın sahasında" açıklamasına değinerek, "NATO holiganları yedek kulübesinden ne kadar bağırırsa bağırsın, kaleye şut çekmek için sahada Ukrayna milli takımına ihtiyaç var" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrault'a tepki gösterdi. Rutte'nin "Top Rusya'nın sahasında" açıklamasını hatırlatan Zaharova, Barrault'un ise Rusya-Ukrayna arasında İstanbul'da yapılacak olan görüşmeler öncesinde "Ukrayna sözünü tuttu, ancak masada karşılarında boş sandalye vardı" dediğini aktardı. Zaharova, "Peki bu bir top mu yoksa sandalye mi? Bizim tarafımızda yalnızca top değil, aynı zamanda hakikat var. Sorun şu ki, NATO holiganları yedek kulübeden ne kadar bağırırsa bağırsın, kaleye şut çekmek için sahada Ukrayna milli takımına ihtiyaç var. Oysa onlar hala mikrofon direkleri etrafında dönüp duruyor" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Zaharova'dan NATO'ya Sert Yanıt - Son Dakika

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