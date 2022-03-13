Zelenski son gelişmeleri paylaştı! Rus ordusundan 13 bin askerin öldüğünü bildirdi - Son Dakika
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Zelenski son gelişmeleri paylaştı! Rus ordusundan 13 bin askerin öldüğünü bildirdi

13.03.2022 18:03

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın 18. gününde son durumla ilgili bilgi verdi. Rus ordusundan 13 bin askerin öldüğünü bildiren Zelenski ayrıca 24 Şubat'tan bu yana bin 300 Ukraynalı askerin öldüğünü açıklamıştı.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 18 gündür devam ediyor. Ukrayna halkına seslenen VolodimirZelenski, Rusya'nın kayıplarına ve Mariupol'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÇEÇENİSTAN SAVAŞINDAN DAHA FAZLA KAYIP VERİLDİ"

Devlet Başkanı Zelenski yaptığı açıklamada, "Bugün pazar ama kimin umurunda. Donbas'ta savaşın 8 uzun yılı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 18. günü. 18 günde neredeyse 13 bin işgalci öldürüldü. Rusya, Çeçen savaşından daha fazla kayıp verdi. Rusya binlerce askeri teknik araç, 74 uçak, 86 helikopter kaybetti. Ellerinde daha fazla olduğunu ve savunmaya devam edeceğimizi biliyoruz. Ukrayna pes etmeyecek, askerler pes etmeyecek, halk pes etmeyecek. Ukrayna kahramanca mücadele gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"İNSANİ YARDIM TIRINA ENGEL OLUYORLAR"

Tahliyelerin ve insani yardım tırlarının engellendiğini belirten Zelenski, "Yaklaşık 125 bin vatandaşımızı tahliye ederek güvenli bölgelere ulaştırdık. Bugün önemli görevimiz Mariupol şehri. İnsani yardım tırımız bu şehirden 80 kilometre yani 2 saatlik mesafede ancak işgalciler engel oluyor. Ukrayna o bölgeye 100 tonluk insani yardım gönderdi. Bu yardımın ulaşabilmesi için bütün diplomatik yolları kullanıyoruz. Bakalım Moskova bunu duyacak mı? 40 milyon Ukraynalının zor durumda olduğunu biliyorum ancak biz yüzde 100 kazanacağız. Yaşasın Ukrayna" şeklinde konuştu.

BİN 300 UKRAYNALI ASKER ÖLDÜ

Dün akşam saatlerinde Kiev'de basın toplantısı düzenleyen Ukrayna lideri Zelenski ise 24 Şubat'tan bu yana ilk kez ne kadar kayıp verdiklerini açıklamıştı. Zelenski yaklaşık 1300 Ukrayna askerinin öldüğünü duyurmuştu.

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Kaynak: İHA

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