Zelenskiy: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçlü görüşmelere ev sahipliği teklifini takdir ediyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın Türkiye'nin ABD-Rusya-Ukrayna arasındaki üçlü görüşmelerin bir sonraki turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtmesine ilişkin, "Bu girişimi takdir ediyoruz ve sonuç vermesini umuyoruz" dedi. Zelenskiy, Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'daki çatışmalar dahil olmak üzere bölgedeki gelişmeleri ele aldıklarını belirtti. Zelenskiy, "Savaşın büyümesini engellemeye ve hayatları korumaya yönelik tecrübemizi paylaşmaya hazırız ancak aynı zamanda Ukrayna'nın da kendi hava savunmasını güçlendirmesi gerekmektedir. Ortaklarımızdan da uygun desteği bekliyoruz" dedi.

Ukraynalı lider, ABD-Rusya-Ukrayna arasında yürütülen üçlü görüşmelere değinerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin üçlü görüşmelerin bir sonraki turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. Bu girişimi takdir ediyoruz ve sonuç vermesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği destek, Türkiye'nin Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde deniz güvenliğinin sağlanmasında rol üstlenmeye hazır olması ve Ukrayna'nın enerji sektörüne yardımcı olmaya yönelik gelecekte alınacak kararlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan ayını kutladı

Ukrayna liderinin ofisinden paylaşılan görüntülerde, Zelenskiy'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan ayını kutladığı anlar yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında gösterdiği duyarlılık için Zelenskiy'e teşekkürlerini iletti. - KİEV