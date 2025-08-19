Zelenskiy'den Melania Trump'a Teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Zelenskiy'den Melania Trump'a Teşekkür

Zelenskiy\'den Melania Trump\'a Teşekkür
19.08.2025 06:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, Melania Trump'ın Ukraynalı çocuklar için gösterdiği ilgiye teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD First Lady'si Melania Trump'a Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocuklar konusuna gösterdiği ilgi için teşekkür ederek, "Onun merhametini ve Putin'e yazdığı mektubu derin takdirle karşılıyoruz" açıklamasında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray'da yaptığı görüşmelerin yankıları sürerken, Zelenskiy'den ABD First Lady'si Melania Trump'a teşekkür açıklaması geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Melania Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savaş nedeniyle çocukların yaşadığı trajediye dikkat çeken bir mektup gönderdiğini hatırlatan Zelenskiy, "ABD First Lady'si Melania Trump'a, bu savaşın en acı ve en zor meselelerinden biri olan Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocuklar konusuna gösterdiği ilgi için teşekkür etmek istiyorum. Onun merhametini ve Putin'e yazdığı mektubu derin takdirle karşılıyoruz" dedi. Bu konunun yaşanan insani trajedinin merkezinde yer aldığını vurgulayan Zelenskiy, "Çocuklarımız, parçalanmış aileler, ayrılık acısı. En az 20 bin çocuk kaçırıldı" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy: "Eşimin Melania Trump'a yazdığı teşekkür mektubunu Donald Trump'a ilettim"

Zelenskiy, Ukrayna First Lady'si Olena Zelenska'nın ABD First Lady'si Melania Trump'a yazdığı teşekkür mektubunu eşine iletmesi için ABD Başkanı Donald Trump'a verdiğini belirterek, "Onun sesi önemlidir ve duyarlılığı bu davaya güç katmaktadır" ifadelerini kullandı. Rusya tarafından kaçırılan çocukların tümünü evlerine geri döndürmek için çalıştıklarını aktaran Zelenskiy, "Aynısı yıllardır, bazıları 2014'ten bu yana Rusya'da çok kötü koşullarda tutulan savaş esirlerimiz ve sivillerimiz için de geçerli. Hala özgürlüğüne kavuşması gereken binlerce kişi var ve bu konu da barışı sağlamanın parçasıdır" dedi.

"Tüm savaş esirlerinin takası için müzakere etmeye çalışacağız"

Kapsamlı bir esir takası için çaba göstermeyi sürdüreceklerini belirten Zelenskiy, "Tüm savaş esirlerinin takası için müzakere etmeye çalışacağız ve bize yardım eden güçlü dostlarımız olduğu için minnettarız" açıklamasında bulundu. Mesajının sonuna Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in adını etiketleyen Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın "dünya genelindeki kayıp çocuklar" konusundaki ortak çabalara dikkat çektiği bir paylaşımı da alıntıladı. - KİEV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Zelenskiy, Savaş ve Çatışma, Melania Trump, İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Ukrayna, Çocuk, Rusya, Dünya, kiev, Son Dakika

Son Dakika Politika Zelenskiy'den Melania Trump'a Teşekkür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çadır kampında feci son Karı-koca ölü bulundu Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı
Neler çıkardı neler 2 gün önce imza attı Dolmabahçe’de duvar ördü Neler çıkardı neler! 2 gün önce imza attı Dolmabahçe'de duvar ördü
Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda
Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı
12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran’ın son görüntüleri ortaya çıktı 12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Survivor Almeda Baylan ölümden döndü Survivor Almeda Baylan ölümden döndü
Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti
5 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı 5 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı

22:10
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
21:14
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi Trump’tan ilk yorum
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump'tan ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 06:58:14. #7.13#
SON DAKİKA: Zelenskiy'den Melania Trump'a Teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.