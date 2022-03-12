Zelenskiy, Avrupa ve NATO'ya sitem etti: Ukrayna'nın güvenliği garanti altına alınmalı - Son Dakika
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Zelenskiy, Avrupa ve NATO'ya sitem etti: Ukrayna'nın güvenliği garanti altına alınmalı

12.03.2022 20:00

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna'nın NATO'ya girebileceğini göremiyorum. NATO ülkelerinden bize destek verenlere minnettarız. Şimdi savaştayız ve bu savaştan sonra tekrar bir savaş istemiyoruz. Yapılacak anlaşmalarda Ukrayna'nın güvenliği garanti altına alınmalı." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 17'nci gününde de devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, farklı ülkelerden gelen gazetecilerle bir araya gelerek Rusya'nın devam eden saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

"KİM DOST KİM DÜŞMAN ÖĞRENDİK"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ve Polonya arasındaki ilişkilerle ilgili olarak, "Polonya ile ilişkilerimiz iyi. Çok fazla Ukrayna vatandaşı Polonya topraklarında bulunuyor. Romanya'da ve Moldova'da da insanlarımız yaşıyor. Komşularımızla ilişkimiz iyi. Polonya ile özel ilişkilerimiz var. Savaştan sonra kim bizim dostumuz kim düşmanımız öğrenmiş olduk. Bizim ülkemizde demokrasi var. Savaştan sonra ülkemiz daha çok birlik oldu. Ülkemizin batısında çok şükür insanlar bombalama nedir görmediler. Bazı küçük şehirlerimiz ve orda yaşayan insanlar artık yok. Hayat durmuş gibi" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE YÜZ KAZANACAĞIZ"

Zelenskiy ülkesinin Rus saldırısından galip çıkacağını belirterek, "Yüzde yüz kazanacağımızı biliyoruz ama ne zaman bilmiyoruz. Diplomatlarımız bölgeye barış gelmesi için çalışıyorlar. Ama bundan önce silahların susması, insanların tahliyesi, gıda ve ilaçların teslimatı gibi konular gerçekleştirilmeli. Rusya'dan savaşın biteceğine dair sinyallerin olması iyi. 2 yıldır bunu görememiştik. Binlerce ölen insanın vebali Rusların üzerinde. 3 günde işgal etme ve hükümet değiştirme planları tutmadı. Bu kanlı savaştan sonra Rusya'ya güvenemeyiz. Sır saklamıyoruz açık şekilde ifade ediyoruz" dedi.

"UKRAYNA'YI NATO'DA GÖREMİYORUM"

Ukrayna'nın NATO'ya giremeyeceğini söyleyen Zelenskiy, "Ukrayna'nın NATO'ya girebileceğini göremiyorum. NATO ülkelerinden bize destek verenlere minnettarız" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA DAHA FAZLASINI YAPABİLİR"

Avrupa'dan gelen yardımlarla ilgili Zelenskiy, "İnsanlar mitingleri laf olsun diye yapmıyor. Avrupa ve dünya daha fazlasını yapabilir. Herkes yapabildiği kadar mücadele etmeli. Oturdukları kafeye bomba düşmediği taktirde olanları anlamayacaklar. Ancak böyle bir şey sonucunda hava sahasını kapatmayı düşünecekler. Ellerindeki sistemleri vermelerini istedik. Ancak veremeyeceklerini anlayınca satın almak istediğimizi söyledik" şeklinde konuştu.

"SONUNA KADAR DİRENECEĞİZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşmelerde barış için bazı tavizlerin verilip verilmeyeceği konusuna değinen Zelenskiy, "Şimdi savaştayız ve bu savaştan sonra tekrar bir savaş istemiyoruz. Yapılacak anlaşmalarda Ukrayna'nın güvenliği garanti altına alınmalı. Bugün Ukrayna yarın başka bir ülke olabilir. İnsanlar ölüyor. Rusya'nın 12 bin askeri öldü. Buraya gelenlerin bir çoğu ne için geldiğini kim olduğumuzu bilmiyorlar. Bizi öldürmeye geldiler bizim toprağımızı terk etmeyeceğimizi anladılar. İnsanlara su vermiyorlar. Sonuna kadar direneceğiz" dedi.

Zelenskiy, Avrupa ve NATO'ya sitem etti: Ukrayna'nın güvenliği garanti altına alınmalı
Zelenskiy, Avrupa ve NATO'ya sitem etti: Ukrayna'nın güvenliği garanti altına alınmalı
Zelenskiy, Avrupa ve NATO'ya sitem etti: Ukrayna'nın güvenliği garanti altına alınmalı
Zelenskiy, Avrupa ve NATO'ya sitem etti: Ukrayna'nın güvenliği garanti altına alınmalı
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yaralı askerleri ziyaret etti Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yaralı askerleri ziyaret etti

Vladimir Zelenskiy, Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Zelenskiy, Avrupa ve NATO'ya sitem etti: Ukrayna'nın güvenliği garanti altına alınmalı - Son Dakika


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