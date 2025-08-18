Zelenskiy: Putin Savaş Suçları İçin Ödüllendirilmemeli - Son Dakika
Zelenskiy: Putin Savaş Suçları İçin Ödüllendirilmemeli

18.08.2025 17:21
Zelenskiy, Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırılarının durması için uluslararası destek çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Putin, Ukrayna ve Avrupa üzerindeki baskıyı sürdürmek ve diplomatik çabaları baltalamak için gösterişli cinayetler işleyecek. İşte bu yüzden Rusya bu savaşa katılımından dolayı ödüllendirilmemeli" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelmeden önce sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Rusya'nın Harkov kentine gerçekleştirdiği saldırıya değinen Zelenskiy, Rusya'nın bu saldırıyı gerçekleştirirken bugün washington'da yapılacak görüşmenin de farkında olduğunu söyledi. Trump'la kilit konuları görüşeceğini belirten Devlet Başkanı Zelenskiy, "Ukrayna'nın yanında Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Finlandiya ve AB liderleri olacak. Herkes onurlu bir barış ve gerçek bir güvenlik arayışında. Bu sırada Ruslar da Harkov, Zaporijya, Sumi bölgesi ve Odesa'ya saldırarak yerleşim alanlarını ve sivil alt yapıyı yok ediyor. Ruslar özellikle çocuklar olmak üzere insanları kasıtlı olarak öldürüyor" ifadelerini kullandı.

Harkov'a gerçekleştirilen hava saldırısında 7 kişinin öldürüldüğünü hatırlatan Zelenskiy, Zaporijya'ya gerçekleştirilen füze saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin yaralandığını kaydetti.

Zelenskiy açıklamasında, "Rus savaş makinesi her şeye rağmen hayatları yok etmeye devam ediyor. Putin, Ukrayna ve Avrupa üzerindeki baskıyı sürdürmek ve diplomatik çabaları baltalamak için gösterişli cinayetler işleyecek. İşte tam da bu yüzden cinayetlere son vermek için yardım istiyoruz. İşte bu yüzden güvenilir güvenlik garantilerine ihtiyaç var. İşte bu yüzden Rusya bu savaşa katılımından dolayı ödüllendirilmemeli. Savaş sona ermeli. ve 'dur' sözünü duyması gereken Moskova'dır" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
17:10
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
