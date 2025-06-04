Zelenskiy: "Rus tarafı, hafta sonu 500 kişiyi, yani 500 askerimizi teslim edebileceklerini bildirdi" - Son Dakika
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Politika

Zelenskiy: "Rus tarafı, hafta sonu 500 kişiyi, yani 500 askerimizi teslim edebileceklerini bildirdi"

Zelenskiy: "Rus tarafı, hafta sonu 500 kişiyi, yani 500 askerimizi teslim edebileceklerini bildirdi"
04.06.2025 17:45
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu hafta İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Rusya'nın 500 savaş esirini teslim etmeyi kabul ettiğini kaydederek "Rus tarafı, 7-8 Haziran tarihleri arasında 500 kişiyi, yani 500 askerimizi teslim edebileceklerini bildirdi" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu hafta İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Rusya'nın 500 savaş esirini teslim etmeyi kabul ettiğini kaydederek "Rus tarafı, 7-8 Haziran tarihleri arasında 500 kişiyi, yani 500 askerimizi teslim edebileceklerini bildirdi" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev'de gazetecilerle yaptığı açıklamada Rusya ile 2 Haziran'da İstanbul'da yapılan görüşmelerde sağlanan esir takası anlaşmasına değindi. Zelenskiy, "Bugün ekiplerimiz esir takasıyla ilgili istişarelerde bulundu. Rus tarafı 7-8 Haziran tarihleri arasında anlaşma sağladığımız binden fazla kişiden 500'ünü, yani 500 askerimizi teslim edeceğini bize bildirdi" dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın henüz takas edilecek kişilerin listesini almadığını ancak Moskova'nın bu listeyi önceden sağlayacağına dair söz verdiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı, "İstanbul'daki son görüşmenin aksine, Ruslar bu kez bize takas edilecek kişilerin listesini önceden sağlayacaklarına dair söz verdi. Bu bizim için önemli" dedi. Zelenskiy, esir takasının ardından Rusya'nın 6 bin Ukraynalı askerin naaşının teslim alınması için hazırlıkların da başlayacağını belirtti.

"Rusya ateşkesi kabul etseydi, Örümcek Operasyonu'nu yapmazdık"

Zelenskiy, "Rusya, Batı'nın desteklediği 30 günlük ateşkes teklifini kabul etmiş olsaydı 1 Haziran'da Rusya'daki kamyonlarda gizlenen dron'lar aracılığıyla gerçekleştirilen Örümcek Ağı operasyonunun yapılmamış olacaktı" dedi. Ukrayna istihbaratının iddialarına göre 41 askeri uçağın dron'lar ile vurulduğu ve yaklaşık 7 milyar dolar zarara neden olan operasyona ilişkin soruyu yanıtlayan Zelenskiy, "Oyunun kurallarını bizim belirlememiz gerekiyor" dedi. Ukrayna, Rus topraklarına saldırılarını sürdürdüğü sürece Ukrayna'nın da cevap vermeye devam edeceğini söyledi.

"Rusya'nın ateşkes şartlarını sıraladığı belge ültimatom niteliğinde"

Zelenskiy, Rusya'nın ateşkes için şartlarını sıraladığı belgenin "ültimatom" niteliğinde olduğunu belirtti.

Son görüşmelere ilişkin açıklamasında Zelenskiy, Rusya'nın tavrını "yapay diplomasi" olarak değerlendirdi ve Rusya'nın ateşkes şartlarını sıraladığı belgeyi bir "ültimatom" olarak tanımladı.

Düşük düzeyli Rus heyetlerle müzakerelere devam etmenin bir anlamı olmadığını da kaydeden Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin ile doğrudan görüşme çağrısı yaptı.

Erdoğan, Putin ve Trump'ın katılacağı dörtlü görüşmeye hazır olduğunu söyledi

Basın toplantısında Zelenskiy ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir dörtlü görüşme gerçekleştirmeye her zaman için hazır olduğunu söyledi.

Zelensky, "Başkan Trump bu fikri destekliyorsa, minnettar oluruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da eminim ki destekleyecektir çünkü aramızdaki görüşmede dörtlü bir görüşme talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Trump, ben ve Putin. Böyle bir görüşmeye her an hazırız" ifadelerini kullandı.

Liderler zirvesi gerçekleştirilene kadar ateşkes önerdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, liderler zirvesi gerçekleştirilene kadar ateşkes önererek "Ruslara, liderler bir araya gelinceye kadar ateşkes teklifinde bulunuyoruz" diye konuştu.

Diğer yandan Zelenskiy, ateşkesi kabul etmese dahi Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi. - KİEV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Zelenskiy, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İstanbul, Ukrayna, Rusya, kiev, Son Dakika

Son Dakika Politika Zelenskiy: 'Rus tarafı, hafta sonu 500 kişiyi, yani 500 askerimizi teslim edebileceklerini bildirdi' - Son Dakika

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