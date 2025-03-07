Zelenskiy Suudi Arabistan'da Barış Görüşmeleri Yapacak

Politika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'li ve Ukraynalı heyetlerin Suudi Arabistan'da bir araya geleceğini açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için ABD yönetiminin arabuluculuk çalışmaları sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, pazartesi günü Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştireceğini ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşeceğini açıkladı. Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temaslarının ardından ekibinin Suudi Arabistan'da kalıp ABD'li yetkilerle görüşeceğini belirterek, Ukrayna'nın en çok ilgilendiği şeyin "barış" olduğunu söyledi.

"Amacımız barış anlaşması için çerçeve oluşturmak"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff da gelecek hafta Suudi Arabistan'da Ukraynalı yetkililerle bir araya geleceklerini duyurdu. Witkoff gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu anda Riyad'da veya Cidde'de Ukraynalılarla bir toplantı koordine etmek için görüşmelerde bulunuyoruz. Yani şehir biraz değişken ancak görüşme Suudi Arabistan olacak. Amacımız bir barış anlaşması ve ön ateşkes için bir çerçeve oluşturmak" şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan'daki görüşmeler sırasında Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayıp imzalamayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Witkoff, "Zelenskiy imzalamayı teklif etti ve bunu yapıp yapmayacağını göreceğiz" dedi.

ABD Başkanı Trump da dün yaptığı açıklamada yaklaşık bir buçuk ay içerisinde Suudi Arabistan'a gideceğini belirtmiş ancak ekonomik iş birliği görüşmeleri yapacağına işaret etmişti.

Zelenskiy ve Trump arasında gerginlik yaşanmıştı

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı James David Vance ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 28 Şubat'ta Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşmede kameralar önünde tartışmış, Zelenskiy Beyaz Saray'ı terk etmişti. ABD ve Ukrayna arasında imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşmasını da imzalanmamıştı.

Trump 5 Mart'ta Kongre'de yaptığı konuşmada, Zelenskiy'nin kendisine bir mektup gönderdiğini ve Ukrayna'nın kalıcı barışı sağlamak için en kısa sürede müzakere masasına oturmaya hazır olduğunu ifade ettiğini belirtmişti. - KİEV