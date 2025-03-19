Zelenskiy: Ukrayna'sız Müzakereler Anlamsız - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Zelenskiy: Ukrayna'sız Müzakereler Anlamsız

Zelenskiy, Trump ile görüşmek istediğini belirtti ve Ukrayna'nın müzakerelerde yer almadığını vurguladı.

19.03.2025 02:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan telefon görüşmesi ile ilgili olarak Trump ile konuşmak istediğini belirterek, "Ukrayna olmadan yapılan müzakerelerin hiçbir faydasının olmayacağını düşünüyorum" dedi. Enerji altyapısına yönelik saldırıların 30 gün süreyle durdurulması çabalarına sıcak baktıklarını söyleyen Zelenskiy, "İstikrarlı ve adil bir barışa yol açacak her türlü öneriyi destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Finlandiya'da temaslarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Düzenlediği video konferansta Putin'in tavrına şüpheci yaklaştığını ifade eden Zelenskiy, enerji altyapısına yönelik 30 günlük bir ateşkese bağlı kalıp kalmayacağı ve Trump ile Putin arasındaki ilişki hakkında ne düşündüğü sorusuna, "Söylemesi zor. Trump ile Putin arasındaki ilişki açısından bu soruya cevap vermek zor. Başkan Trump ile bir görüşme yapacağımı düşünüyorum. Ayrıntıları anlayacağız. Her zaman ateşkes ve enerji altyapısına karşı hiçbir silah kullanılmamasını destekledik. Ayrıca deniz koridorlarına saldırılmamasını da destekledik" yanıtını verdi. "Bunlar bizim önerilerimizdi. İstikrarlı ve adil bir barışa yol açacak her türlü öneriyi destekleyeceğiz" diyen Zelenskiy, "Ancak bunun için ne hakkında konuştuğumuzu, ayrıntıların neler olduğunu anlamamız ve bu ayrıntıları ortaklarımızın bize anlatmasını sağlamamız gerekir. Çünkü bu savaşta iki taraf var: Rusya ve Ukrayna. Bu yüzden Ukrayna olmadan yapılan müzakerelerin hiçbir faydasının olmayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. Bu yüzden Trump ile konuşmak için sabırsızlandığını vurgulayan Zelenskiy, "Başkan Trump meşgul biri. Ancak vakti olduğunda, beni her zaman arayabilir. Telefon numaram onda var. Daha sonraki adımları memnuniyetle konuşmaya hazırız" dedi.

"Putin saldırgan operasyonlar yürütmek istiyor"

Putin'in Ukrayna'nın Zaporijya bölgesi ile Rusya sınırındaki Sumy ve Kharkiv bölgelerine yeni saldırılar başlatacağını iddia eden Zelenskiy, "Putin birkaç saldırgan operasyon yürütmek istiyor. Bunu yapmaya çalışacak. Ne için? Ukrayna'ya maksimum baskıyı uygulamak için. Ne zaman olacak? İnanın bana, bunu önümüzdeki birkaç ay içinde yapmaya çalışacak" şeklinde konuştu.

"Askeri yardımın devam edeceğini düşünüyorum"

Putin'in ayrıca Ukrayna'ya yönelik askeri yardımları durdurmaya çalıştığını söyleyen Zelenskiy, "ABD'nin (askeri yardım ve istihbarat paylaşımını durdurmaya yönelik) adımlar atabileceğini gördü ve bu yüzden kendi lehine olacağını düşündüğü konuları gündeme getiriyor. Daha önce de oldu, neden tekrar yapmasın? Ancak bu bir kez daha Ukrayna ordusunun zayıflaması anlamına gelir" diye konuştu. Buna rağmen, askeri yardımlar konusunda umutlu olduğunu belirten Zelenskiy, "Askeri yardımın devam edeceğini düşünüyorum. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem de Avrupalı muhataplarımızdan yardım alıyoruz. Onlarla sürekli temas halindeyiz. Ortaklarımızdan ihanet gelmeyeceğinden ve askeri yardım akışının devam edeceğinden eminim" dedi. - HELSİNKİ

Kaynak: İHA

Vladimir Zelenskiy, Vladimir Putin, Vladimir Putin, Donald Trump, Donald Trump, Diplomasi, Güvenlik, Politika, helsinki, Ukrayna, Enerji, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Zelenskiy: Ukrayna'sız Müzakereler Anlamsız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziosmanpaşa’da Ramazan Etkinlik Alanındaki Sahne Çöktü: 4 Yaralı Gaziosmanpaşa'da Ramazan Etkinlik Alanındaki Sahne Çöktü: 4 Yaralı
Sırrı Süreyya Önder’in Meclis’teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba Sırrı Süreyya Önder'in Meclis'teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba
İsrail Başbakanı Netanyahu: Müzakereler sadece ateş altında yürütülecek İsrail Başbakanı Netanyahu: Müzakereler sadece ateş altında yürütülecek
CHP İmamoğlu kararını YÖK’ün önünde protesto etti CHP İmamoğlu kararını YÖK'ün önünde protesto etti
Zelenskiy’den kısmi ateşkes kararına ilk yorum Zelenskiy'den kısmi ateşkes kararına ilk yorum
CHP İmamoğlu için sokaklara iniyor CHP İmamoğlu için sokaklara iniyor
Yemen’deki Husilerden İsrail’e Balistik Füze Saldırısı Yemen'deki Husilerden İsrail'e Balistik Füze Saldırısı
Trump-Putin görüşmesinden tarihi karar çıktı Orduya ’’vurmayın’’ emri Trump-Putin görüşmesinden tarihi karar çıktı! Orduya ''vurmayın'' emri
İmamoğlu’nun adaylığı tehlikeye girdi CHP’nin bundan sonraki yol haritası karışık İmamoğlu'nun adaylığı tehlikeye girdi! CHP'nin bundan sonraki yol haritası karışık
İşte İmamoğlu’nun diplomasının iptal gerekçesi İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçesi
İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine tepki yağdı Meclis’te protesto İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki yağdı! Meclis'te protesto

23:58 Hopa Belediyesi, İmamoğlu’nun iptal edilen diplomasını belediye binasına astı Hopa Belediyesi, İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasını belediye binasına astı
23:39 Sırrı Süreyya Önder’in Meclis’teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba Sırrı Süreyya Önder'in Meclis'teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba
23:16 Zelenskiy’den kısmi ateşkes kararına ilk yorum Zelenskiy'den kısmi ateşkes kararına ilk yorum
18:53 Ekrem İmamoğlu’ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama Ekrem İmamoğlu'ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama
18:11 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
09:46 Bu bir rekor Osimhen, Galatasaray’a servet kazandıracak Bu bir rekor! Osimhen, Galatasaray'a servet kazandıracak
09:34 Türkiye’den Suriye hamlesi Teklif Şara’dan geldi, silah tedariki başlıyor Türkiye'den Suriye hamlesi! Teklif Şara'dan geldi, silah tedariki başlıyor
09:33 Altında tüm rekorlar geride kaldı Ulaştığı son seviye inanılmaz Altında tüm rekorlar geride kaldı! Ulaştığı son seviye inanılmaz
09:24 Kulislerde konuşulan isim ortaya çıktı Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için flaş iddia Kulislerde konuşulan isim ortaya çıktı! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için flaş iddia
09:22 Tanyeli’nin Taylan’dan duygusal paylaşım Tanyeli'nin Taylan'dan duygusal paylaşım
08:57 Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2025 04:28:31. #7.12#
SON DAKİKA: Zelenskiy: Ukrayna'sız Müzakereler Anlamsız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.