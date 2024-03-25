Zeydan Karalar\'ı zora sokan gaf: Kesin arkadaşlar, burayı yayınlamayın

Politika

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, seçim çalışması yaptığı sırada vatandaşlara seslenirken, "Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olamaz. Kesin burayı yayınlamayın" dediği bir video sosyal medyaya düştü. Cezaevinde kalmış ülkücüler için kullanılan "Taş medreseliler" ifadesi sonrası milliyetçiler sosyal medyadan Karalar'a tepki gösterdi.

"ÖNÜNÜ ARKASINI KESİP YAYINLIYORLAR"

Karalar, bu tepkiler üzerine Kozan'da bir konser öncesi yaptığı açıklamada, "Sevgili Kozanlılar, ülküdaşlarım, milliyetçi kardeşlerim 'söz konusu vatansa gerisi teferruat' diyen Kozan halkı. Görüyorum ki Adana'ya kadar sesiniz geliyor. Kozan Kozan olalı benim yaptığım hizmetler gibi hizmet görmedi değil mi gençler? Her konuşmamın arkasını, önünü kesip yayınlamaya çalışıyorlar. Şimdi de gündüz bir belediye başkanını kastederek söylediğim lafı bütün sanki herkese söylemişim gibi yaymaya çalışıyorlar.

"AYRILIĞI, GAYRILIĞI BİTİRMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Bakın benim en büyük mutlu olduğum şey ne biliyor musunuz? Burada yaptığım hizmetlerin ötesinde buraya gelip gittikten sonra bu Zeydan Karalar da bizim gibi milliyetçi, bizim gibi vatansever diyorsunuz, bizi sarıyorsunuz ya, en çok bundan mutlu oluyorum. Milliyetçiler, ülkücüler her daim benim kardeşimdir ve ben birleştirmek için yola çıktım, birleştirmek için. Türkiye'deki ayrılığı Adana'daki ayrılığı gayrılığı bitirmek için yola çıktık" dedi.

"ÜLKÜCÜ DE AKPARTİLİSİ DE..."

Karalar, şöyle devam etti: "Adana Türkiye'ye örnek olsun diye yola çıktım ben. Türkiye'de herkesi buluşturduk mu? Sağcısı, solcusu, Kürt'ü, Türk'ü, Alevi'si, Sünni'si, Ülkücüsü, milliyetçisi bir arada Zeydan Karalar'ı destekliyor mu? Hepimiz kardeşiz. Hepimiz için 'söz konusu vatansa, gerisi teferruat.' Bizim için, genel olarak taş medreseli de, Ülkücü de, solcu da, AK Partilisi de, her partilisi de bizim kardeşimizdir. Biz hizmet için yola çıktık, birlik için yola çıktık Türkiye için yola çıktık. Adana için yola çıktık. Kozan için yola çıktık."

AK PARTİLİ İSİM TEPKİ GÖSTERDİ

Karalar'a tepki gösteren isimlerden biri AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya oldu. Karalar'ın konuşmasını paylaşan Özkaya şu ifadeleri kaydetti: "CHP'li Zeydan Karalar 'Valla kusura bakmayın, Taş Medresede yetişenler bizim kardeşimiz olamaz' diyor. Yaptığı gafı fark edince aman buraya yayınlamayın, diyor. İşte Afyonkarahisar'lı Aziz Kardeşlerim, tam tipik CHP davranışı. Önce içindekini döküyor, sonra oyların gideceğini görünce hemen kıvırıyor. Senin oyunu almak için girmeyeceği kılık, söylemeyeceği yalan, gök yüzündeki yıldız dahil veremeyeceği vaat yok. Sen bu siyasal yankesicileri çok iyi bilirsin. O yüzden de 1950'den beri bu zihniyete Afyonkarahisar'ı hiç teslim etmedin, yine etmeyeceksin Allah'ın izni ile…"