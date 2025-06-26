Zeynep Yıldız'dan Gazze'ye Yardım Çağrısı - Son Dakika
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Politika

Zeynep Yıldız'dan Gazze'ye Yardım Çağrısı

26.06.2025 12:35
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Zeynep Yıldız, Gazze'ye insani yardım için araştırma heyeti kurulmasını talep etti.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Üyesi ve AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Gazze'ye insani yardımın ulaşmasını teminen bir araştırma heyetiyle bölgeye gitme çağrısında bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Yıldız, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen AKPM'nin Acil İşler Oturumu'ndaki Gazze raporu görüşmelerinde yaptığı konuşmada, İsrail'in 628 gündür Gazze halkına karşı işlediği soykırım suçunun sadece Filistinliler için değil tüm insanlık için travmaya sebep olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, "uluslararası kurumlar harekete geçmezse İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerinin tüm dünyayı tehdit eder hale geleceği" konusunda uyarıda bulunduğunu hatırlatan Yıldız, "Siyasi çıkarları uğruna siyonist sermayeye boyun eğenler yenildi. Uluslararası kurumlar yenildi. Gazze'yi açık hava hapishanesine, sonrasında da mezarlığa çeviren, kadınları, çocukları, gazetecileri, hastaneleri hedef alanlar yenildi." ifadesini kullandı.

Soykırıma, cesurca "soykırım" diyen, dünyanın dört bir yanında Gazze için yürüyen, açlığa ve soykırıma direnen onurlu Gazzelilerin kazandığını vurgulayan Yıldız, İsrail'in insanlık vicdanı karşısında yenildiğine dikkati çekti.

Zeynep Yıldız, AKPM üyelerine, "Parlamenter vicdanla hareket eden bir diplomasi anlayışıyla Gazze'ye bir araştırma heyetiyle gidip, insani yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamak için harekete geçmeliyiz." sözleriyle çağrıda bulundu.

Konuşmasının ardından yaptığı açıklamada Yıldız, Gazze'nin "güncel işler" başlığından ziyade bir raporla desteklenen "acil işler" başlığında görüşülmesi için çok çaba harcadıklarını ve İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamı kayıt altına alabilmek adına bazı değişiklik önergelerinin kabul edildiğini söyledi.

Gazze'deki saldırıların soykırım niyeti taşıyan bir "etnik temizlik" olduğuna dair değişiklik önergesinin birkaç oy farkla reddedildiğini aktaran Yıldız, ümitsiz olmadıklarını, Gazze destekçilerinin sesinin günden güne daha gür çıkmasının ümit verici olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Zeynep Yıldız, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, AK Parti, İsrail, Ankara, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Zeynep Yıldız'dan Gazze'ye Yardım Çağrısı - Son Dakika

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