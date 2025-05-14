Zirai Don Komisyonu Başkanı Korkmaz Oldu

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu başkanlığına AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz seçildi.

Nisan ayında gerçekleşen zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in geçici başkanlığında toplanan komisyonda, komisyon başkanlığı ve divan için seçim yapıldı.

Komisyonda, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz Başkan, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci Başkanvekili, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök Komisyon Sözcüsü, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise Katip Üye seçildi.

Komisyon Başkanlığına seçilen Korkmaz, Meclis'in zirai don olayında duyarlı bir refleks gösterdiğini belirtti. Bu yıl yaşanan zirai don olayının geçmişle kıyaslanamayacak derecede olduğunu ifade eden Korkmaz, "Sadece zirai donla ilgili de değil dolu, rüzgar, bazen yağmur olabiliyor, tüm bunları masaya yatırıp, öncelikle çok hızlı bir saha çalışması yaparak, ikinci aşamada da rapor hazırlayarak çalışmamızı tamamlayacağız." dedi.