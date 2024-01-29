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Livaneli'den 1994 İBB seçimi tepkisi: "Oylarımızı çaldılar" - Son Dakika
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Livaneli'den 1994 İBB seçimi tepkisi: "Oylarımızı çaldılar"

Sanatçı Zülfü Livaneli, 1994 İBB seçimlerinde oylarının çalındığını hatırlatarak tepki gösterdi. Livaneli, SHP'nin adayı olduğu seçimlerde kazanma şanslarının olmadığı halde hırsla mücadele ettiklerini belirtti.

Livaneli\'den 1994 İBB seçimi tepkisi: "Oylarımızı çaldılar"
29.01.2024 - 09:32,  Güncelleme: 09:38
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala sanatçı Zülfü Livaneli kendisinin de SHP'den aday olduğu 1994'teki İBB seçimlerini hatırlatarak "Seçimde oylarımızı hunharca çaldılar. Değmezmiş." dedi.

O dönem Refah Partisi'nden aday olan Recep Tayyip Erdoğan'ınyüzde 25,19 oy oranıyla İBB Başkanı seçilmesiyle sonuçlanan ve SHP, CHP ve DSP'nin ayrı adaylar çıkarması nedeniyle "oy bölme" tartışmalarının dinmediği 1994 yerel seçimleri tekrar gündem oldu.

"KAZANMA ŞANSLARI OLMADIĞI HALDE HIRSLA MÜCADELE ETTİLER"

1994'teki yerel seçimlerde SHP'nin İBB adayı olan Zülfü Livaneli, 30 yıl sonra tekrar gündem olan konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Livaneli'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Aradan 30 yıl geçti ama hala 94 seçimleri konuşuluyor. Hem de yalan yanlış. Erdal İnönü'nün kurduğu SHP, İSKİ skandalından sonra yüzde 8'e düşmüştü.Aday olmam için aylarca bask yapıldı, ricalar, dostluklar devreye girdi. Adaylığı zoraki kabul edince "ortak aday" olmayı şart koştum. Ecevit'i ve Baykal'ı aradım. Desteklerini istedim.Ama kazanma şansları olmadığı halde hırsla mücadele ettiler. Ankara'da da öyle oldu. 25 yıl her seçimde böyle davrandılar ve kentleri Refah'a teslim ettiler. Karşıma Çiller, Mesut Yılmaz, Erbakan, Susurlukçular ve basın çıktı. Yok etmeye çalıştılar. Kalp spazmı geçirip hastaneye düştüm. Seçimde de oylarımızı hunharca çaldılar. Değmezmiş."

Zülfü Livaneli'den 1994 İBB seçimi tepkisi: Oylarımızı çaldılar, değmezmiş

OYLARI TEK TEK AÇIKLADI

Livaneli, konuyla ilgili bir paylaşım daha yaparak 1994'teki İBB seçim sonuçlarını paylaşıp "Kim kimin oylarını bölmüş" sorusunu sordu. Livaneli'nin paylaşımında SHP, CHP ve DSP'nin toplam aldığı oyun 1 milyon 317 bin oluşu ise dikkat çekti.

Zülfü Livaneli'den 1994 İBB seçimi tepkisi: Oylarımızı çaldılar, değmezmiş
Zülfü Livaneli'den 1994 İBB seçimi tepkisi: Oylarımızı çaldılar, değmezmiş
YORUMLAR (4)
  • Hbo Hbo: Muhalefet dedigin tek disi kalmis canavar Yanıtla 11 23
  • Ali Cesur: "çaldılar" kimi kandırıyorsunuz yenilginin diğer adı Yanıtla 5 16
  • cemal aslan: İkinci bir adayın olduğu hiçbir seçimi kazanamıyorlar, diğer partiler kapansın. Yanıtla 4 11
  • alos : Oynayamayan gelin hikayesi. Yanıtla 3 3

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Zülfü Livaneli, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Livaneli'den 1994 İBB seçimi tepkisi: "Oylarımızı çaldılar" - Son Dakika
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