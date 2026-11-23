Ayberk Aydoğan, Rize Çamlıhemşin Kaymakamlığı görevine başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 16 Kasım 2026 tarihli onayıyla Çamlıhemşin Kaymakamlığına atanan Ayberk Aydoğan bugün göreve başladı. Yeni kaymakamın turizm, ulaşım ve kırsal mahallelerin ihtiyaçlarına dönük çalışmaları ilçede merakla izlenecek.
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 16 Kasım 2026 tarihli ve 112824 sayılı onayıyla Çamlıhemşin Kaymakamlığına atanan Ayberk Aydoğan, bugün itibarıyla ilçedeki görevine başladı.
ÇAMLIHEMŞİN’DE YENİ KAYMAKAM DÖNEMİ RESMEN BAŞLADI
Kaymakam Ayberk Aydoğan’ın göreve başlamasıyla Çamlıhemşin’de mülki idarede yeni dönem resmen başladı.
Doğası, yaylaları, turizm potansiyeli ve kültürel değerleriyle Rize’nin öne çıkan ilçelerinden Çamlıhemşin’de, yeni kaymakamın önümüzdeki süreçte yürüteceği çalışmalar merak konusu oldu.
Özellikle turizm, ulaşım, kırsal mahallelerin ihtiyaçları, kamu hizmetleri ve vatandaşların taleplerine yönelik atılacak adımlar ilçede yakından takip edilecek.
GÖZLER YENİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLARDA
Çamlıhemşin’in yeni mülki idare amiri Ayberk Aydoğan’ın, ilçenin gelişimi ve vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin yürütülmesi noktasında gerçekleştireceği çalışmalar önümüzdeki dönemde gündemde olacak.
Çamlıhemşin Takip olarak Kaymakam Ayberk Aydoğan’a yeni görevinde başarılar diliyor, atamanın ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.
Haber: Yavuz Günay
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