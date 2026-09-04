AİÇÜ'de 2026-2027 için yöneticilerle değerlendirme toplantıları yapıldı - Son Dakika
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AİÇÜ'de 2026-2027 için yöneticilerle değerlendirme toplantıları yapıldı

AİÇÜ\'de 2026-2027 için yöneticilerle değerlendirme toplantıları yapıldı
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde, eğitim-öğretimin niteliğini artırmak ve birimler arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla değerlendirme toplantıları gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin başkanlığındaki toplantılara dekanlar, müdürler ve idari yöneticiler katılarak yeni dönem hazırlıklarını görüştü.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ) eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğinin artırılması, akademik ve idari süreçlerin değerlendirilmesi, birimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve 2026-2027 akademik yılına ilişkin çalışmaların planlanması amacıyla üniversitenin farklı yönetim kademelerinin katılımıyla değerlendirme ve istişare toplantıları gerçekleştirildi.

AİÇÜ'de 2026-2027 için yöneticilerle değerlendirme toplantıları yapıldı
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin başkanlığında gerçekleştirilen toplantılara; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu, Prof. Dr. Erdal Yılmaz, Prof. Dr. Yakup Karataş, Genel Sekreter Nimet Terkir ile Genel Sekreter Yardımcısı Müslüm Özer katıldı. Dekanlar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri, daire başkanları, şube müdürleri ile fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu sekreterlerinin katılımıyla ayrı ayrı gerçekleştirilen toplantılarda; üniversitenin akademik ve idari birimlerinde yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı.AİÇÜ'de 2026-2027 için yöneticilerle değerlendirme toplantıları yapıldıToplantılarda mevcut durum, yürütülen faaliyetler, karşılaşılan sorun ve ihtiyaçlar ile çözüm önerileri değerlendirilirken, yeni eğitim-öğretim dönemine yönelik hazırlıklar da görüşüldü. Eğitim-öğretim süreçlerinin etkin ve verimli yürütülmesi, akademik çalışmaların desteklenmesi, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine yönelik faaliyetlerin güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca birimler arasındaki iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi, görev ve sorumlulukların etkin şekilde yerine getirilmesi, akademik ve idari işleyişin daha verimli hale getirilmesi ve üniversitenin hedefleri doğrultusunda ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantılarda değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, AİÇÜ’nün hedeflerine ulaşmasında tüm akademik ve idari birimlerin uyum içerisinde çalışmasının büyük önem taşıdığını belirterek, üniversitenin yeni dönemde de ortak akıl, istişare ve iş birliği anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.AİÇÜ'de 2026-2027 için yöneticilerle değerlendirme toplantıları yapıldıGerçekleştirilen toplantılarla, AİÇÜ’nün akademik ve idari kapasitesinin daha da güçlendirilmesi, kurumsal koordinasyonun artırılması ve yeni eğitim-öğretim döneminin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik yol haritasının oluşturulması hedefleniyor

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu

İbrahim Çeçen, Rektör, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Rektör AİÇÜ'de 2026-2027 için yöneticilerle değerlendirme toplantıları yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AİÇÜ'de 2026-2027 için yöneticilerle değerlendirme toplantıları yapıldı - Son Dakika
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