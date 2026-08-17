AİÇÜ'den TEKNOFEST 2026'ya Final Bileti - Son Dakika
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AİÇÜ'den TEKNOFEST 2026'ya Final Bileti

AİÇÜ\'den TEKNOFEST 2026\'ya Final Bileti
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AİÇÜ Nükleer Güvenlik Timi, pasif soğutma sistemi projesi ile TEKNOFEST 2026'da finale kaldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarına bir başarı daha ekledi. TEKNOFEST 2026 Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması kapsamında AİÇÜ akademisyenleri ve öğrencilerinden oluşan AİÇÜ Nükleer Güvenlik Timi tarafından hazırlanan “Nükleer Reaktörler için Pasif Soğutma Sistemi” başlıklı proje, final değerlendirme aşamasını başarıyla tamamlayarak final sunumuna katılmaya hak kazandı.

AİÇÜ'den TEKNOFEST 2026'ya Final Bileti

AİÇÜ Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Prof. Dr. Bünyamin Aygün’ün danışmanlığında yürütülen projede; AİÇÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Akın Akıncıoğlu, öğrenciler Yusuf Aşan, Gülcan Koyuncu, Ümran Demirez ve Semra Gonca ile Sinop Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Turgay Korkut görev aldı.

TEKNOFEST 2026 Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması’nın Pasif Güvenlik Sistemi Tasarımı kategorisinde geliştirilen proje, olası bir elektrik kesintisi, aktif soğutma sistemlerinin devre dışı kalması veya benzeri acil durumlarda nükleer reaktörün güvenli şekilde durdurulmasının ardından ortaya çıkan bozunma ısısının, herhangi bir harici elektrik enerjisine, aktif pompaya veya operatör müdahalesine ihtiyaç duyulmadan uzaklaştırılmasını amaçlıyor.

Proje kapsamında farklı pasif güvenlik mekanizmalarının bütünleşik bir sistem içerisinde bir araya getirilmesi ve reaktörde meydana gelebilecek sıcaklık ile basınç artışının dışarıdan enerji kullanımına ihtiyaç duyulmadan kontrol altında tutulması hedefleniyor. Bu yönüyle çalışma, nükleer reaktörlerde güvenliğin artırılmasına yönelik yenilikçi bir yaklaşım ortaya koyuyor.

“BİLİMSEL DÜŞÜNCELERİN TEKNOLOJİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİ ÖNEMSİYORUZ”

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, AİÇÜ Mekatronikçi Tayfam Takımı’nın TEKNOFEST 2026 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları kapsamında düzenlenen TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması’nda gösterdiği üstün performansla Türkiye ikincisi olmasından ardından, AİÇÜ AİÇÜ Nükleer Güvenlik Timi’nin TEKNOFEST 2026 Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması’nda finale kalmasının üniversite adına gurur verici olduğunu belirterek, her iki başarıda emeği bulunan akademisyen ve öğrencileri tebrik etti.

Nükleer enerji ve nükleer güvenlik teknolojilerinin Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik geleceği açısından stratejik öneme sahip alanlardan biri olduğunu belirten Prof. Dr. Gülçin, ülkemizin yerli ve millî teknoloji hedeflerine katkı sunacak çalışmaların üniversitelerde geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Prof. Dr. Gülçin, projede görev alan tüm akademisyen ve öğrencileri tebrik ederek, disiplinler arası iş birliği içerisinde geliştirilen projenin AİÇÜ’nün araştırma, yenilikçilik ve teknoloji geliştirme kapasitesinin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Gülçin, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“Üniversitemiz yalnızca eğitim faaliyetleriyle değil, bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme ve ülkemizin stratejik önceliklerine yönelik yenilikçi projelerle de değer üretmeye devam edecektir. Öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin bilimsel düşüncelerini ürüne, prototipe ve teknolojiye dönüştürmelerini son derece önemsiyoruz. Üniversite olarak bilimsel ve teknolojik çalışmalara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlü şekilde destek vermeye devam edeceğiz.”

Prof. Dr. İlhami Gülçin, AİÇÜ Nükleer Güvenlik Timi’ne final sunumunda başarılar dileyerek, elde edilen bu başarının AİÇÜ adına yeni ve daha büyük bilimsel ve teknolojik çalışmalara vesile olması temennisinde bulundu.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu

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Son Dakika Rektör AİÇÜ'den TEKNOFEST 2026'ya Final Bileti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AİÇÜ'den TEKNOFEST 2026'ya Final Bileti - Son Dakika
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