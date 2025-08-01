15 Yıl Süren Tümörden 5 Saatte Kurtuluş - Son Dakika
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Sağlık

15 Yıl Süren Tümörden 5 Saatte Kurtuluş

01.08.2025 11:14
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Konya'da Hasan Duman, tükürük bezi tümöründen 5 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu.

Konya'da yaşayan 30 yaşındaki Hasan Duman, yüz felci riski olduğu için ameliyat olmaktan kaçındığı tükürük bezi tümöründen 5 saatlik başarılı ameliyatla kurtuldu.

Hasan Duman, yüzünün sağ tarafında fark ettiği kitle için 15 yıl önce kulak burun boğaz uzmanına başvurdu. Duman, doktorun tümörün iyi huylu olduğunu söyledikten sonra ameliyatın riskleri hakkında bilgi vermesi üzerine kitleyi aldırmaktan çekindi.

Zaman içinde büyüyen tümörün yaşam kalitesini de düşürmesi üzerine Konya Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Doç. Dr. Abitter Yücel'e başvuran Duman, 12 santimetreye ulaşan kitlenin alınmasıyla sağlığına kavuştu.

KBB Uzmanı Doç. Dr. Yücel, AA muhabirine, hastanın boynunda şişlik şikayetiyle kendilerine başvurduğunu anlattı.

Hastanın 15 yıldır büyüyen kitlenin yüzün şeklinde de değişikliğe sebep olduğunu ifade eden Yücel, "Yaptığımız incelemelerde tükürük bezi tümörü olduğunu tespit ettik. Bu tükürük bezi tümörü, kulak önünde bulunan parotis bezinde yerleşmekteydi. Parotis bezi tümörlerinin yüzde 80'i iyi huylu tümörlerdir fakat iyi huylu olsa dahi bu tümörlerin cerrahi olarak çıkarılması gerekmektedir." dedi.

Ameliyatın en büyük riskinin yüz felci olduğunu hastaya tekrar hatırlattıklarını vurgulayan Yücel, tümörün mimik kaslarının etrafında yerleşik olduğunu söyledi.

"Erken dönem komplikasyonları olarak herhangi bir şey şu an tespit etmedik"

Bu tür tümörlerin çok daha küçükken ameliyat edilmesi gerektiğini aktaran Yücel, şöyle konuştu:

"Hastamızın operasyonu yaklaşık 5 saat sürdü. Parotis bezi kitlelerini genellikle küçük boyutlardayken opere etmekteyiz. Hastamızın kitlesi yaklaşık olarak 12 santimetreydi. Dolayısıyla daha uzun bir operasyon süresi oldu. Hastamızı operasyondan sonra yaklaşık 3-4 gün hastanemizde misafir ettik. Bu cerrahinin tabii kısa süreli ve uzun süreli komplikasyonları olabilmekte. Erken dönem komplikasyonları olarak herhangi bir şey şu an tespit etmedik. Geç dönem komplikasyonlar açısından da hasta hala takiplerimiz altında."

"Elhamdülillah, çok şükür iyiyim"

Hasan Duman da kitlenin zaman içinde büyüdüğünü ve sosyal hayatını etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Farklı hastanelere gittim. Yüz felci riskini anlattılar, 'Kalıcı ya da geçici olabilir.' dediler. Öyle olunca ailem de biraz karşı çıktı. En son Abitter hocamla görüştük. Bu arada gitgide büyüdü. Hastanede gereken yapıldı. Ultrason çekildi, biyopsi yapıldıktan sonra ameliyat günü geldi ve ameliyat oldum. Ameliyatın üzerinden 3 ay geçti. Elhamdülillah, çok şükür iyiyim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık 15 Yıl Süren Tümörden 5 Saatte Kurtuluş - Son Dakika

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