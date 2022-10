'180 ülkenin 140'ında kadınlarda meme kanseri ilk sırada'

EDİRNE İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ekim ayı boyunca yürütülen meme kanseri farkındalık çalışmaları kapsamında bilgilendirme çalışması ve sağlık taraması yaptı. İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, "Dünya Sağlık Örgütü Kanser Tarama Merkezi tarafından yapılan bir çalışmada 180 ülkenin 140'ında kadınlarda meme kanseri birinci sırada. Yani tüm dünyada kadınlarda birinci sırada meme kanseri bulunmakta" dedi.

Türkiye ve dünyada ekim ayı boyunca meme kanserinde erken teşhis ve tedavisinin önemi çeşitli etkinliklerle anlatılmaya devam ediyor. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü de etkinlikler kapsamında merkeze bağlı Tayakadın köyünde vatandaşlarla buluşup meme kanseri hakkında bilgilendirici çalışmalar yaptı. Meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yapılan etkinlikte, sağlık taraması da yapıldı. İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, meme kanserinin özellikle kadınlarda en çok görülen kanser türü olduğuna dikkat çekerek, 20 yaşından sonra her kadının kendi kendine muayene yapmasını öğrenmesi gerektiğinin altını çizdi.

'ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ'Meme kanserinin öneminin sadece ekim ayında değil, sürekli anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Yıldırım, "Dünya Sağlık Örgütü Kanser Tarama Merkezi tarafından yapılan bir çalışmada 180 ülkenin 140'ında kadınlarda meme kanseri birinci sırada. Yani tüm dünyada kadınlarda birinci sırada meme kanseri bulunmakta. Yine tüm dünyada kadınlarda kanserden ölümde birinci sırada yine meme kanseri bulunmakta. O yüzden meme kanserinde bilinçlenme, erken teşhis çok önemli" diye konuştu.'20 YAŞINDAN SONRA HER KADIN KENDİNİ MUAYENEYİ ÖĞRENMELİ'Her kadının 20 yaşından sonra kendi kendine muayeneyi öğrenmesi gerektiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti: "Bildiğiniz üzere kanserde erken teşhis hayat kurtaran, kişinin yaşam kalitesini ve süresini çok önemli bir özellik, meme kanserinde de öne çıkıyor. Özellikle 20 yaş üzere genç kadın kardeşlerimizde kendi kendine meme muayenesini yapmayı öğrenmeleri lazım. Nereden öğrenebilirler? Geçen sene biz İl Sağlık Müdürlüğü olarak bizzat kendi personelimizle manken üzerinde bir bilgilendirme videosu hazırlayıp Youtube sitesine koyduk. Buradan öğrenebilirler. İl Sağlık Müdürlükleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerine başvurup buradaki eğitim almış değerli personellerimiz tarafından bu eğitimi alabilirler ve öğrenebilirler, bu çok önemli. 20 yaşından sonra her kadının kendi kendine meme muayenesini nasıl yapacağını bilmesi lazım."'SAĞLIK KURULUŞLARINA GİTMEKTEN ÇEKİNMEMEK LAZIM'Yıldırım, "Genellikle biz hep şöyle düşünürüz; 'Bir sağlık kuruluşuna gitmeyeyim, ya bir şey çıkarsa'. İşte kötü bir şey çıkarsa erken tespit edelim ki, biz onu tedavi edelim, kişinin yaşam kalitesini, yaşam süresini uzatmaya çalışalım." diyerek, şöyle devam etti: "O nedenle sağlık kuruluşuna gitmekten kaçınmamak lazım. Özellikle 40-69 yaş arasında her ay kendi kendine meme muayenesi yapıp senede en az 1 kere meme muayenesi yaptırmak üzere hekime başvurmak gerekiyor. 2 sene de bir de mamografi çektirmek gerekiyor. Mamografi tüm ikinci basamak devlet hastanelerinde çektirilebilir. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezimiz olan KETEM'lerde, sağlıklı hayat merkezlerimizde, toplum sağlığı merkezlerimizde, aile sağlığı merkezlerimize ilgili başvurular yaparak KETEM'lere yönlendirilmeleriyle mamografi çektirebiliriz. Erken teşhis meme kanserinde çok önemli, hayat kurtarıyor, yaşam kalitesini ve yaşam süresini artırıyor. Bu bilinçlendirmeyi kendimiz de tüm yakınlarımızda, çevredekilerle, sevdiklerimizle, tüm toplumda oluşturmaya çalışıyoruz."