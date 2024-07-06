2 Yaşındaki Çocuğun Ses Tellerindeki Kitle Ameliyatla Alındı

Sağlık

İZMİR'de 2 yaşındaki Salih Furkan Gezdur'un ses tellerindeki nefes almasını engelleyen ve çocuklarda ameliyat gerektirme durumu milyonda bir olduğu belirtilen kitle, yapılan operasyonla alındı.

Dikili'de dedesi tapuda memur Salih Gezdur (43) ve ev kadını eşi Oya Gezdur (41) ile birlikte yaşayan 2 yaşındaki Salih Furkan Gezdur, 6 ay önce nefes alamama şikayetiyle yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerde Gezdur'un ses tellerinde kitle tespit edildi. Salih Furkan Gezdur, yakınları tarafından daha donanımlı olan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Küçük Salih Furkan, 2 Temmuz'da ameliyata alındı. İKÇÜ Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Özkul, Doç. Dr. İlter Denizoğlu, Prof. Dr. Murat Aksun ve Uzman Dr. Filiz Özkan'dan oluşan ekip tarafından yapılan lazer ameliyatıyla Gezdur, sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Yılmaz Özkul, "Salih Furkan, 2 yaşında bir hastamız. Doğumda var olan bir kitle bu. Kitle yavaş yavaş büyümüş. Özellikle son 6 ay içerisinde çok ciddi sağlık sorunu oluşturmuş. Çocuk yürürken nefes darlığı yaşıyor. Son dönemde, otururken de sıkıntı yaşıyordu. Kontrollerimizde bu kitleyi gördük. Daha da büyürse hayati tehlikeye yol açardı. Ameliyat için hazırlıklarımızı yaptık. Ağız içerisinden girerek kitleyi mikrodiseksiyon ve lazer yöntemiyle çıkardık. Hastamız tamamen sağlığına kavuşmuş durumda. Herhangi bir sıkıntısı yok, taburcu ettik" dedi.

Prof. Dr. Özkul, "Bu yaş grubunda nefes almayı engelleyip ameliyat gerektirme durumu milyonda bir gözüken bir olay. O nedenle çok çok nadir gözüken bir vaka. Tamamen iyileşmiş, nefes darlığı tamamen geçmiş durumda. Hareket kabiliyetinde herhangi bir sıkıntı yok. Bu tür durumlarda çok nadir gözükmesine rağmen özellikle erişkin yaşlarda nefes almakta sıkıntı olması durumunda veya ses kalitesinde bozulma durumunda hastaneye başvurmalarını öneriyoruz" dedi.