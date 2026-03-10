3 Yaşındaki Yusuf Zamanla Yarışıyor

Hatay'da yaşayan 2022 doğumlu Yusuf Çetin, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele ediyor. Kasların zamanla erimesine neden olan bu genetik hastalık, tedavi edilmediğinde çocukların yürüme yetisini kaybetmesine ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
Henüz üç yaşındaki Yusuf için tedaviye ulaşmak büyük önem taşıyor. Ailesi, çocuklarının sağlığına kavuşabilmesi için yoğun çaba gösteriyor.
Yusuf'un babasının Hatay'da görev yapan bir uzman çavuş olduğu öğrenilirken, DMD hastalığında umut olarak görülen gen tedavisinin maliyetinin milyonlarca lirayı bulduğu belirtiliyor.
Minik Yusuf'un tedavisine destek sağlamak amacıyla valilik izniyle bir yardım kampanyası başlatıldı.
Yusuf'un tedavisine katkıda bulunmak isteyenler kampanya bilgilerine şu kanallardan ulaşabiliyor:
Instagram: @dmdyusufcetin
IBAN: TR09 0001 0012 4288 4755 3650 03
Alıcı: Fatoş Çetin
Açıklama: Yusuf
Faaliyet No: 31.2025.3731
