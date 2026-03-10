3 Yaşındaki Yusuf Zamanla Yarışıyor

Hatay'da yaşayan 2022 doğumlu Yusuf Çetin, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele ediyor. Kasların zamanla erimesine neden olan bu genetik hastalık, tedavi edilmediğinde çocukların yürüme yetisini kaybetmesine ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

ZAMANA KARŞI MÜCADELE

Henüz üç yaşındaki Yusuf için tedaviye ulaşmak büyük önem taşıyor. Ailesi, çocuklarının sağlığına kavuşabilmesi için yoğun çaba gösteriyor.

TEDAVİ MALİYETİ MİLYONLARI BULUYOR

Yusuf'un babasının Hatay'da görev yapan bir uzman çavuş olduğu öğrenilirken, DMD hastalığında umut olarak görülen gen tedavisinin maliyetinin milyonlarca lirayı bulduğu belirtiliyor.

VALİLİK ONAYLI KAMPANYA

Minik Yusuf'un tedavisine destek sağlamak amacıyla valilik izniyle bir yardım kampanyası başlatıldı.

DESTEK OLMAK İSTEYENLER İÇİN

Yusuf'un tedavisine katkıda bulunmak isteyenler kampanya bilgilerine şu kanallardan ulaşabiliyor:

Instagram: @dmdyusufcetin

IBAN: TR09 0001 0012 4288 4755 3650 03

Alıcı: Fatoş Çetin

Açıklama: Yusuf

Faaliyet No: 31.2025.3731