50.000 yıllık Neandertal kemiklerinde bugün hala insanları etkileyen üç virüs keşfedildi - Son Dakika
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Sağlık

50.000 yıllık Neandertal kemiklerinde bugün hala insanları etkileyen üç virüs keşfedildi

50.000 yıllık Neandertal kemiklerinde bugün hala insanları etkileyen üç virüs keşfedildi

Brezilya Federal Sao Paulo Üniversitesi'nin araştırması, insanlarda bilinen en eski virüs kalıntılarını ortaya çıkardı. Araştırmacılar, 40.000 yıl önce Neandertallerin yok olmasına katkıda bulunmuş olabileceğini öne sürdü.

23.05.2024 16:26
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Brezilya Federal Sao Paulo Üniversitesi'nin araştırması, insanlarda bilinen en eski virüs kalıntılarını ortaya çıkardı. Bu yeni keşif, önceki rekoru 20.000 yıl geriye götürüyor; önceki rekor, Sibirya'da bulunan 31.000 yıllık bebek dişlerine dayanıyordu.

Federal Sao Paulo Üniversitesi'nden Marcelo Briones, Rusya'nın Altay dağlarındaki Chagyrskaya mağarasında bulunan iki erkek iskeletinde virüs sekansları keşfettiklerini açıkladı. Bu sekanslar, bugün insanlarda ömür boyu enfeksiyona neden olan virüslerle karşılaştırıldı ve modern insanlardan veya yırtıcılardan gelmediği doğrulandı. Yani bu virüslerin antik olduğu belirlendi.

Daha fazla araştırma, bu virüslerin modern virüslerin formları olabileceğini ortaya çıkardı: adenovirüs, herpesvirüs ve papillomavirüs. Çalışma, 21 Mayıs'ta bioRxiv'de yayınlandı ancak henüz hakem değerlendirmesinden geçmedi.

Bugün, soğuk algınlığı ve grip benzeri semptomlara adenovirüsler, genital siğillere ve çeşitli kanser türlerine papillomavirüsler, uçuk ya da suçiçeğine herpesvirüsler neden olmaktadır. Bu çalışmada bulunan herpesvirüs, günümüzde insanları enfekte eden türe en çok benzeyen virüs olarak tespit edildi.

Araştırmacılar, bu virüslerin 40.000 yıl önce Neandertallerin yok olmasına katkıda bulunmuş olabileceğini öne sürdü.

50.000 yıllık Neandertal kemiklerinde bugün hala insanları etkileyen üç virüs keşfedildi
50.000 yıllık Neandertal kemiklerinde bugün hala insanları etkileyen üç virüs keşfedildi
50.000 yıllık Neandertal kemiklerinde bugün hala insanları etkileyen üç virüs keşfedildi

Brezilya, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 50.000 yıllık Neandertal kemiklerinde bugün hala insanları etkileyen üç virüs keşfedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 50.000 yıllık Neandertal kemiklerinde bugün hala insanları etkileyen üç virüs keşfedildi - Son Dakika
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