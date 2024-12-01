60. Ulusal Nöroloji Kongresi Antalya'da Toplandı - Son Dakika
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Sağlık

60. Ulusal Nöroloji Kongresi Antalya'da Toplandı

60. Ulusal Nöroloji Kongresi Antalya\'da Toplandı

Antalya'da düzenlenen kongrede 1300 bilim insanı, nörolojik hastalıkların güncel tedavi yöntemlerini ele aldı.

01.12.2024 16:17
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Türk Nöroloji Derneği tarafından Antalya'da bu yıl 60'ncısı düzenlenen "Ulusal Nöroloji Kongresi"nde 1300 bilim insanı bir araya geldi.

Kemer ilçesindeki bir otelde geçekleştirilen kongrede, ağrı, inme, multipl skleroz, parkinson, epilepsi, Alzheimer, migren ve nöromusküler başta olmak üzere tüm nörolojik hastalıkların tanı, teşhis, yeni tedavi yöntemleri ile bu alandaki güncel gelişmeler ele alındı.

Türkiye'nin yanı sıra 12 ülkeden 23'ü yabancı 1300 bilim insanı ile Dünya Nöroloji Federasyonu Başkanı Prof. Wolfgang Grisold ve Avrupa Nöroloji Federasyonu Başkanı Elena Moro da kongreye onursal davetli olarak katıldı. Teması "ağrı" olarak belirlenen kongrede, 51 firma stant kurarak, geliştirilen cihaz ve ürünleri tanıttı.

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, AA muhabirine, derneklerinin en önemli bilimsel etkinliğinin "Ulusal Nöroloji Kongresi" olduğunu söyledi.

Nöroloji bilimini geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Terzi, Türkiye'nin her bölgesinin yanında Balkan ve Kafkas ülkelerinde de katılım olduğunu ifade etti.

Terzi, kongrede nörolojinin farklı alanlarını ele aldıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Ağrının dışında diğer hastalıkları da ele aldık. Alanında uzman ekiplerin katılımıyla verimli toplantı yaptık, güncel gelişmeleri, nörolojik hastalıkları, tanı ve tedavi, hastalık seyriyle ilgili sunumlar oldu. Ağrı toplumda önemli bir problem, sadece baş ağrısı değil, vücudun başka bölgelerinde de ağrı var. Herkes hayatı boyunca ağrı çekebiliyor. Nörolojide baş ağrısıyla ilgili alt çalışma gruplarımız var. Ağrının tedavisinde multidisipliner yaklaşık gerekiyor."

Türk Nöroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Şebnem Bıçakcı da toplumda bel, baş ve boyun ağrılarının sık görüldüğünü hatırlatarak, ağrının en verimli çağlarda insanın hayat kalitesini düşürdüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA

Bilim İnsanı, antalya, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 60. Ulusal Nöroloji Kongresi Antalya'da Toplandı - Son Dakika

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