74 Yaşında İnsülinsiz Yaşam

Sağlık

74 yaşında sadece diyet yaparak insülini bıraktı

"Diyete başladım insülini bıraktım"

Diyetisyen Emrah Gülek:

"Zararlı maddelerin vücuda alımını engelledik ve bu sonuca ulaştık"

ADANA - Adana'da bulunan Çukurova Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde ücretsiz diyetisyen desteği alan 74 yaşındaki şeker hastası Zekeriya Kök, insülinden kurtuldu. Sadece yeme şeklini düzeltip diyeti uygulayan Kök, artık ilaç kullanmadığı ve kronik hastalıklarının ortadan kalktığını söyledi.

Adana'da yaşayan 74 yaşındaki 3 çocuk babası şeker hastası Zekeriya Kök, kullandığı ilaçlar ve spor yapmaması sonucu 95 kiloya çıktı. Torunlarıyla istediği gibi vakit geçiremeyen Kök, tavsiye üzerine Çukurova Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne başvurdu. Burada diyetisyen Emrah Gülek'in tavsiyeleriyle diyete ve spora başlayan Kök, kısa sürede 95 kilodan 74 kiloya düştü. Günde en az 10 bin adım atan ve spor yapan Kök, hem yaşam kalitesini arttırdı hem de 6 yıldır günde 3 doz kullandığı insülini bıraktı.

"Diyete başladım insülini bıraktım"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Zekeriya Kök, günde 3 kez insülin iğnesi kullanan şeker hastası olarak diyetisyene geldiğini söyleyerek, "Diyetisyene başvurdum bana tahlillerimi yaptı ve yiyeceğimi içeceğimi söyledi. Diyete başladım insülini bıraktım ama diyetisyenimin dediği her şeyi yaptım. Onun dediğinin dışına çıkmadım. Artık çok uzun yürüyüşler yapabilirim. Hiçbir kesintim olmuyor. Sadece yediğime içtiğime dikkat ediyorum" dedi.

"Zararlı maddelerin vücuda alımını engelledik ve bu sonuca ulaştık"

Diyetisyen Emrah Gülek ise hastasının tavsiyelerine uyduğunu belirterek, "Hastamız aile hekiminin yönlendirmesiyle bize geldi. Hastalıklarını öğrendik. Kilo problemi vardı. Diyabeti, tansiyonu vardı. Tahlillerine göre bir beslenme programı oluşturduk, Psikolog ve fizyoterapist eşliğinde ortak bir program oluşturduk. ve amcamız gayet başarılı inançlıydı diyet konusunda. Güzel bir kilo verme süreci yaşadık. Ardından değerleri düştü. İnsülini bıraktı. Tansiyon değerleri düzeldi. Uyku apnesi gibi durumları düzeldi. Beslenme ilaç kadar önemli bir durum. İhtiyacı kadar beslenmeyi önerdik amcamıza ve bu şekilde zararlı olan maddelerin vücuda alımını engelledik ve bu sonuca ulaştık" diye konuştu.