80 Yaşında Kalp Ameliyatı: Güven Doktorunu Tercih Etti

Doktoruna kalpten bağlı

Nefes darlığıyla başvurduğu hastanede 20 yıl önce kalp ameliyat olduğu doktorla karşılaştı, tereddüt etmeden tekrar ameliyat masasına yattı

Doktoruna güvenip 3 kalp kapakçığı ve 1 bypass ameliyatı olan adam, 80 yaşında tekrar sağlığına kavuştu

Emekli öğretmen Ramazan Can:

"Okyanusa yürüyorum dese arkasından giderim"

ANTALYA - Antalya'da yaşayan 80 yaşındaki emekli öğretmen Ramazan Can, nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu özel hastanede büyük bir sürprizle karşılaştı. Tam 20 yıl önce kalp rahatsızlığı nedeniyle bağlandığı hayat ipini, bir kez daha aynı ellere emanet etti. 20 yıl önceki bypass ameliyatında ekipte yer alan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cemal Kemaloğlu, ikinci kez onun kalbi için neşteri eline aldı. İlerleyen yaşına rağmen doktoruna duyduğu güvenle ameliyat olmayı kabul edip sağlığına kavuşan Ramazan Can, "Cemal Hoca ben okyanusa yürüyorum dese arkasından giderim" şeklinde konuştu.

Antalya'da 80 yaşındaki kalp hastası Ramazan Can, nefes darlığı şikayetiyle geldiği hastanede 20 yıl önce bypass ameliyatını gerçekleştiren ekipte yer alan Memorial Antalya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cemal Kemaloğlu ile karşılaştı. 20 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından bypass ameliyatı olan Can, ekipte yer alan doktorla karşılaştığında, kendisini ona büyük bir güvenle teslim etti. Kalbinden ameliyat olması gereken Can, 3 kalp kapakçığı ve 1 bypass işlemini tek ameliyatta olup tekrar sağlığına kavuştu.

"Okyanusa yürüyorum dese arkasından giderim"

Ramazan Can, "İlk ve ikinci ameliyatımı Cemal hoca gerçekleştirdi. Okyanusa yürüyorum dese arkasından giderim. Bu yaşta ameliyat olur mu diye düşünmedim bile. Cemal Hoca ameliyat dedi, ben de tamam hocam dedim" ifadelerini kullandı.

"Hocalarım sayesinde yaşıyorum"

Sağlıklı bir hayat sürebilmek için beslenmesine dikkat ettiğini, spor yaptığını söyleyen Ramazan Can, "Kışın sahil, yazın yayla. Ama yıllar sonra nefes darlığı çekmeye başladım. Gece yatarken bile rahat edemiyordum. Meğer kalp kapağımda kaçak varmış. Hocalarım ameliyat dediğinde hiç tereddüt etmeden kabul ettim ve sağlığıma kavuştum. Bu mutluluğumu önce Allah'ıma sonra hocalarıma borçluyum. Onlar sayesinde yaşıyorum. Düşünüyorum da iyi ki bu hastaneyi tercih etmişim. Cemal hocalarımı, Ozan hocalarımı, Hakan hocalarımı bulmuşum" dedi.

"Bir doktorun gözlerinden tedavi alır mısınız"

Ramazan Can, Cemal Kemaloğlu'na duyduğu güveni anlatırken duygularını şu sözlerle ifade etti: "İlk ameliyatımda Ömer Bayezid hocam vardı. Ekibinde ilkokul öğrencim Çamay Baykuşlar da vardı. Cemal hocam da ilk ameliyatımda ben de vardım deyince o zaman güvenim kat ve kat arttı. Bir polikliniğe girerken doktorun gözlerine baktığımda tedaviyi zaten ondan alıyorum. O kadar cana yakın, o kadar insana enerji veren bir doktor. Allah onlardan razı olsun."

Ramazan Can, ameliyat sonrasında kendisini çok daha iyi hissettiğini söylerken, yaşlı hastalara da sağlıklarına dikkat etmeleri konusunda çağrıda bulundu: "Kötü alışkanlıklardan uzak durun, sağlıklı yaşamı bırakmayın. En önemlisi de rahatsızlığınız olduğunda doktorunuza güvenin."

"Yaş faktörü engel değildir"

Doç. Dr. Cemal Kemaloğlu ise Ramazan Can'la olan hikayesini şu sözlerle anlattı: "20 yıl önce tıp fakültesinde asistan olduğum dönemde hocam Prof. Dr. Ömer Bayezid ile Ramazan Bey'i bypass ameliyatına alınmıştık. Yıllar sonra kendisi hem nefes darlığı hem kalp kapaklarındaki ciddi sorunlar nedeniyle tekrar başvurdu. Kalp ameliyatı özellikle ileri yaşlarda riskli görülse de başarılı sonuçlar alınabiliyor. Kendisi ne hem yeniden bypass hem de üç kapağının onarılması operasyonlarını gerçekleştirdik. Şu an sağlığı yerinde ve biz de bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz."

"Kalp ameliyatından korkmayın"

Yaşlı hastaların kalp ameliyatından kaçınmasının yanlış bir düşünce olduğunu belirten Doç. Dr. Kemaloğlu, "Biz ileri yaş hastalara da cerrahi tedavi uyguluyoruz. Bugün 86 yaşında bir hastamız daha var, taburcu olmak için bekliyor. Kalp hastalıkları bazen ilaç tedavisine iyi yanıt vermeyebilir ve cerrahi tedavi en iyi çözüm olabilir. Riskleri hesaplayıp hastaya anlatıyoruz ve ona göre bir yol haritası çıkarıyoruz" diye konuştu.