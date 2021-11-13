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81 vilayette yetişen şifalı bitkileri tek bahçede yetiştirdiler - Son Dakika

81 vilayette yetişen şifalı bitkileri tek bahçede yetiştirdiler

13.11.2021 11:01

81 vilayette yetişen şifalı bitkileri tek bahçede yetiştirdiler Türkiye'nin bütün illerinde yetişen şifalı bitkileri bu bahçede bulmak mümkün Türkiye'nin 81 vilayetinde yetişen şifalı bitkileri Yalova'da tek bahçede ürettiler.

81 vilayette yetişen şifalı bitkileri tek bahçede yetiştirdiler

Türkiye'nin bütün illerinde yetişen şifalı bitkileri bu bahçede bulmak mümkün

YALOVA - Türkiye'nin 81 vilayetinde yetişen şifalı bitkileri Yalova'da tek bahçede ürettiler.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Altınova Belediyesi ortaklığında Altınova ilçesinde tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi kuruldu. 40 hektar alana kurulan Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesine Türkiye'nin 81 vilayetinde yetişen şifalı aromatik bitkilerden ekildi. Tesiste 50'si ağaç ve çalı grubu, 170'i tıbbi ve aromatik bitki olmak üzere bazıları endemik 220 çeşit bulunuyor. İşletmesi Altınova Belediyesince yürütülen tesisi vatandaşlar ziyaret edip, burada hasat edilen bitkilerden elde edilen şifalı çaylardan içebiliyor.

Tıbbi ve aromatik bahçe hakkında bilgi veren bitki uzmanı Fatih Bülbül, "Bu tesisimiz 40 hektar alan üzerine kuruldu. Bu tesiste 220 çeşit bitki bulunmakta. Bunların 170 adedi tıbbi aromatik bitkiler. Diğer 50 çeşit ise ağaç ve çalı grubundan oluşuyor. Buradaki bitkiler ilaç ve kozmetik sanayiinde kullanılmakta. Burada yetişen bitkiler hasat edilip kurutulduktan sonra satışı da yapılmakta. Aynı zamanda burayı ziyaret eden vatandaşlara çayının da satışı yapılmakta. Türkiye'nin 81 ilinde yetişen farklı bitkileri burada yetiştiriyoruz" dedi.

81 vilayette yetişen şifalı bitkileri tek bahçede yetiştirdiler
81 vilayette yetişen şifalı bitkileri tek bahçede yetiştirdiler
81 vilayette yetişen şifalı bitkileri tek bahçede yetiştirdiler
81 vilayette yetişen şifalı bitkileri tek bahçede yetiştirdiler

Türkiye, Yalova, Tarım, Bitki, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 81 vilayette yetişen şifalı bitkileri tek bahçede yetiştirdiler - Son Dakika


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