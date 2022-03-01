91 yaşında hiç virüse yakalanmadı, sırrın kelle paçada olduğunu söyledi - Son Dakika
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91 yaşında hiç virüse yakalanmadı, sırrın kelle paçada olduğunu söyledi

01.03.2022 14:47

91 yaşında hiç virüse yakalanmadı, sırrın kelle paçada olduğunu söylediKIRŞEHİR Kırşehir'de yaşayan eski 91 yaşındaki Cavit Yıldız; korona virüse hiç yakalanmadığını söyleyerek, bunu haftada 2 kez içtiği 'kelle paça' çorbasına bağladığını ifade etti.

91 yaşında hiç virüse yakalanmadı, sırrın kelle paçada olduğunu söyledi

KIRŞEHİR Kırşehir'de yaşayan eski 91 yaşındaki Cavit Yıldız; korona virüse hiç yakalanmadığını söyleyerek, bunu haftada 2 kez içtiği 'kelle paça' çorbasına bağladığını ifade etti.

Vaka sayılarının artış gösterdiği Kırşehir'de, 91 yaşındaki Cavit Yıldız, korona virüsün başladığı günden itibaren virüse hiç yakalanmadı. Aşılarının da tamamını yaptırdığını ifade eden Yıldız, "91 yaşındayım, Kırşehir'de yaşıyorum. Ben aşımı da yaptırdım. Fakat haftada en az 2 kez içtiğim kelle paça çorbasıyla da korona virüse yakalanmadım. Tedbirlerimi alarak aşılarımı da oldum. Sağlıklı ve dincim" dedi.

İşletmen kelle paçayı aşı gibi görüyor

İşlettiği restoranında kelle paça çorbası için talebin yüksek olduğunu aktaran Zekeriya Ay ise; "Vaka sayılarının artış gösterdiği Kırşehir'de kelle paça çorbasıyla bağışıklık sitemini güçlü tutan çok müşterimiz var. Önlemleri almak kaydıyla bağışıklık sitemi de güçlü olmalı. Ben 'kelle paça' çorbasına aşı diyorum. Haftada birkaç kez çorba içenlerin hastalığı da daha hafif atlattığı kanaatini taşıyorum. Bu nedenle de insanımızı çorba içmeye davet ediyorum "diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan verilere göre, vaka sayılarının artış gösterdiği iller arasında Kırşehir de yer alıyor.

91 yaşında hiç virüse yakalanmadı, sırrın kelle paçada olduğunu söyledi
91 yaşında hiç virüse yakalanmadı, sırrın kelle paçada olduğunu söyledi
91 yaşında hiç virüse yakalanmadı, sırrın kelle paçada olduğunu söyledi

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Kırşehir, Aşı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 91 yaşında hiç virüse yakalanmadı, sırrın kelle paçada olduğunu söyledi - Son Dakika


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