ABD Kovid aşılarına "Genç erkeklerde kalp hasarı" uyarısı ekleyecek

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve Moderna'dan Kovid-19 aşılarının uyarı etiketlerini genişletmelerini istedi. mRNA bazlı bu aşıların özellikle ergen erkekler ve genç erkeklerde kalp zarı ve kalp kası iltihabı riskine rol açabileceği belirtildi. Karar, geçen yıl yayımlanan bir çalışmanın sonuçları ve FDA'nın yeni verileri doğrultusunda alındı.

FDA'DAN UYARILARIN GÜNCELLENMESİ TALİMATI

FDA, Pfizer-BioNTech'in Comirnaty aşısı ve Moderna'nın Spikevax aşısı için 17 Nisan tarihli mektupları çarşamba günü yayımladı. Bu mektuplarda, her iki firmaya da ilgili uyarıların güncellenmesi talimatı verildi.

16-25 YAŞ ARALIĞINDAKİ ERKEKLERİ KAPSIYOR

Daha önce her iki aşı da kalp rahatsızlıklarına rol açabileceği yönünde uyarılar içeriyordu. Önceki etiketlerde riskli yaş aralığı Moderna'da 18-24, Pfizer'de 12-17 olarak belirtilmişti. Yeni uyarılar ise her iki aşı için 16-25 yaş aralığındaki erkekleri kapsayacak şekilde güncellendi.

FDA'nın yeni genel uyarısında, "2023-2024 dönemi mRNA Kovid-19 aşılarının uygulanmasının ardından, miyokardit ve/veya perikardit vakalarının en yüksek tahmini görülme sıklığı 16-25 yaş arası erkeklerde tespit edilmiştir" denildi.

MİLYON DOZ BAŞINA 8 VAKA

FDA'ya göre, geçen sezon kullanılan aşılar sonrası 65 yaş altındaki çocuk ve yetişkinlerde bu rahatsızlıkların görülme oranı milyon doz başına yaklaşık 8 vaka olarak kaydedildi.