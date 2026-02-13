ABD Sağlık Bakanı Kennedy'den bağımlılık itirafı: Mikroplardan daha tehlikeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

ABD Sağlık Bakanı Kennedy'den bağımlılık itirafı: Mikroplardan daha tehlikeli

ABD Sağlık Bakanı Kennedy\'den bağımlılık itirafı: Mikroplardan daha tehlikeli
13.02.2026 01:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., geçmişteki bağımlılık sürecini ve mikroplara bakışını anlattı. Kennedy, 43 yıldır bağımlılıktan uzak bir yaşam sürdürdüğünü belirtti. Pandemi döneminde bile destek toplantılarına katıldığını vurgulayan Bakan, hayatta kalmanın mikroplardan daha önemli olduğunu ifade etti. Kendi geçmişini bir dayanıklılık örneği olarak sunan Kennedy, bu deneyimin, ülkedeki rehabilitasyon ve ruh sağlığı politikalarını şekillendirirken kendisine rehberlik edeceğini söyledi.

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., geçmişteki zorlu bağımlılık süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Bakan Kennedy, "mikroplardan korkmadığını" vurgularken, en karanlık dönemlerinde hijyen koşullarını nasıl hiçe saydığını anlattı.

"BENİM İÇİN ASIL TEHDİT MİKROPLAR DEĞİL BAĞIMLILIKTI"

Bakan Kennedy, katıldığı bir yayında yaklaşık 43 yıldır bağımlılıktan uzak bir yaşam sürdüğünü hatırlattı. Pandemi döneminde bile destek toplantılarına katılmaya devam ettiğini belirten Kennedy, o dönemdeki önceliklerini şu sözlerle ifade etti:

"Ben mikroplardan korkmuyorum. Geçmişte, hijyenin zerresinin olmadığı tuvalet ortamlarında bile uyuşturucu madde kullanan biriydim. Eğer bu hastalığı yani bağımlılığı kontrol altında tutmazsam, bu beni öldürür. Bu yüzden benim için asıl mesele mikroplar değil, hayatta kalmaktı."

"İYİLEŞMİŞ BİR BAĞIMLI OLARAK SAĞLIK SİSTEMİNİN BAŞINDAYIM"

Şubat 2025'te Senato onayı alarak göreve başlayan RFK Jr., geçmişindeki bu zorlu süreci bir "zayıflık" değil, aksine ABD'deki madde bağımlılığı krizini anlamak için bir "tecrübe" olarak nitelendiriyor.

Bakan, kendi yaşadığı bu dibe vuruş hikayesinin, ülkedeki rehabilitasyon ve ruh sağlığı politikalarını şekillendirirken kendisine rehberlik edeceğini savunuyor.

Kennedy, bağışıklık sisteminin aşırı steril ortamlarda zayıfladığına dair görüşlerini savunurken, kendi geçmişini bir dayanıklılık örneği olarak sunuyor.

Bakan Kennedy ayrıca, aşıların güvenliğini sık sık sorgulayan ve bu konuda bilimsel olarak kanıtlanmamış iddialar ortaya atan bir figür.

ŞEFFAFLIK MI YOKSA TARTIŞMALI BİR ÜSLUP MU ?

Bakan'ın bu açık sözlülüğü Washington'da iki farklı görüşe neden oldu. Destekçileri, "ilk kez halktan biri gibi konuşan ve hatalarını gizlemeyen bir bakanımız var" derken; muhalifler, 1.8 trilyon dolar ile dünyanın en büyük sağlık bütçesini yöneten bir ismin bu tarz ifadeler kullanmasının "kamu sağlığı otoritesine" zarar verebileceğini iddia ediyor.

Sağlık Bakanı, Politika, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık ABD Sağlık Bakanı Kennedy'den bağımlılık itirafı: Mikroplardan daha tehlikeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartışma yaratan anket: 137 takipçisi olan parti yüzde 9,8 olarak açıklandı Tartışma yaratan anket: 137 takipçisi olan parti yüzde 9,8 olarak açıklandı
Benzin pompaya yansıdı İşte akaryakıtta güncel fiyatlar Benzin pompaya yansıdı! İşte akaryakıtta güncel fiyatlar
İşçi olarak girdiği sektörde fabrika kurdu, 11 ülkeye ürün gönderiyor İşçi olarak girdiği sektörde fabrika kurdu, 11 ülkeye ürün gönderiyor
Öğrenci servisi tıra arkadan çarptı Ölü ve yaralılar var Öğrenci servisi tıra arkadan çarptı! Ölü ve yaralılar var
Enes Batur gözaltına alındı Enes Batur gözaltına alındı
Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası! Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor

23:10
Polis memuru, meslektaşına kanser olduğunu söyleyip kendini vurdu
Polis memuru, meslektaşına kanser olduğunu söyleyip kendini vurdu
23:05
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti
22:57
Asensio’yu sevindiren gelişme Yıllardır beklediği haber geldi
Asensio'yu sevindiren gelişme! Yıllardır beklediği haber geldi
22:19
Trump: Önümüzdeki ay İran’la bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum
Trump: Önümüzdeki ay İran'la bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum
21:38
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
21:11
Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 02:16:52. #7.11#
SON DAKİKA: ABD Sağlık Bakanı Kennedy'den bağımlılık itirafı: Mikroplardan daha tehlikeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.