Açıkta Satılan Bitki Çayları Risk Taşıyor

Sağlık

Açıkta satılan bitki çayları sağlığa zarar verebiliyor

Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz:

"Hasta olduğunuzda ıhlamur ve adaçayı için"

ADANA - Açıkta satılan bitki çaylarının sağlığa zarar verebileceğine dikkat çeken Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz, "Aktarlarda açıkta satılan bitki çaylarında küf birikmesinden dolayı sağlığa negatif etkiler gözlemlenebiliyor. Özellikle açıkta satılan çayları önermiyorum. Bunlara mutlaka dikkat edilmeli" dedi.

Havaların soğuduğu ve gribal hastalıkların yaygın olarak görüldüğü son günlerde pek çok kişi kış çayı tüketiyor. İçinde meyve, baharatlar, bitkiler ve doğal tatlandırıcılar olan bu karışımlar bilinçsiz tüketildiğinde sağlığa faydalı olmak yerine ciddi zararlara yol açabiliyor.

"Doktora danışmadan bitki çayı tüketmeyin"

Konuyla ilgili konuşan Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, havaların soğumasıyla birlikte bitki çaylarının akla ilk gelen ilk içecek olduğunu belirterek, "Bitki çaylarını tüketirken bunun şifa olabileceği düşünülse de bilinçsiz kullanıldığında beraberinde getireceği tehlikenin de farkında olmak gerekiyor. Özellikle kronik hastalığı olanlar, emziren anneler ve gebeler mutlaka doktoruna danışmadan bu bitki çaylarını tüketmeliler" ifadelerini kullandı.

"Tansiyon hastalarına yeşil çay iyi gelmiyor"

Hangi hastaların hangi çayları tüketmemesi gerektiğini anlatan Diyetisyen Gündüz, taşikardiyi tetiklediği için tansiyon hastalarının yeşil çay, kekik çayları gibi çaylardan uzak durması uyarısında bulundu. En yaygın kullanılan bitki çaylarından olan ıhlamurda bulunan bileşenlerin özellikle iltihap ve öksürük azaltıcı özellikte olduğunun altını çizen Diyetisyen Gündüz, "Ihlamur çayınızı tüketirken çayınız biraz soğuduktan sonra içerisine limon ve bal ilavesiyle beraber çayınızı daha keyifli hale getirmeniz mümkün. Antiviral ve antibakteriyel özelliği olan çaylardan birisi de adaçayı. Hasta olduğunuz günlerde günde 1 tane adaçayı tüketmenizi öneriyoruz" dedi.

"Ayvalı ıhlamurlu kış çayı tarifi"

Açıkta satılan bitki çaylarının sağlığa zarar verebileceğini belirten Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz, çay alırken dikkat etmek gerekenleri belirterek şunları söyledi:

"Bitki çaylarının bakanlık onaylı olduğundan emin olun. Aktarlarda açıkta satılan bitki çaylarında küflerin birikmesinden dolayı sağlığa negatif etkileri olabiliyor. Özellikle açıkta satılan çayları önermiyorum. Bunlara mutlaka dikkat edilmeli."

"Çaya bal eklerken dikkat"

Çaya bal eklemek gerektiğinde ise çayın çok sıcak olmaması gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Gündüz, çayın demlendiği sırada ılındığını, balın da bu aşamada eklenmesinin en doğru çözüm olduğunu söyledi. Diyetisyen Gündüz yine bu dönemde her evde kolayca bulunabilecek gıdalardan limon, ayva, ıhlamur, top karabiber ve karanfil karışımı bitki çayı içilmesinin hem insanın içini ısıtacağını hem de bağışıklık sistemini güçlendireceğini dile getirdi.