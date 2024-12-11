Açıkta Satılan Bitki Çayları Risk Taşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Açıkta Satılan Bitki Çayları Risk Taşıyor

Açıkta Satılan Bitki Çayları Risk Taşıyor

Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz, açıkta satılan bitki çaylarının sağlığa zarar verebileceğini uyardı.

11.12.2024 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Açıkta satılan bitki çayları sağlığa zarar verebiliyor

Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz:

"Hasta olduğunuzda ıhlamur ve adaçayı için"

ADANA - Açıkta satılan bitki çaylarının sağlığa zarar verebileceğine dikkat çeken Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz, "Aktarlarda açıkta satılan bitki çaylarında küf birikmesinden dolayı sağlığa negatif etkiler gözlemlenebiliyor. Özellikle açıkta satılan çayları önermiyorum. Bunlara mutlaka dikkat edilmeli" dedi.

Havaların soğuduğu ve gribal hastalıkların yaygın olarak görüldüğü son günlerde pek çok kişi kış çayı tüketiyor. İçinde meyve, baharatlar, bitkiler ve doğal tatlandırıcılar olan bu karışımlar bilinçsiz tüketildiğinde sağlığa faydalı olmak yerine ciddi zararlara yol açabiliyor.

"Doktora danışmadan bitki çayı tüketmeyin"

Konuyla ilgili konuşan Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, havaların soğumasıyla birlikte bitki çaylarının akla ilk gelen ilk içecek olduğunu belirterek, "Bitki çaylarını tüketirken bunun şifa olabileceği düşünülse de bilinçsiz kullanıldığında beraberinde getireceği tehlikenin de farkında olmak gerekiyor. Özellikle kronik hastalığı olanlar, emziren anneler ve gebeler mutlaka doktoruna danışmadan bu bitki çaylarını tüketmeliler" ifadelerini kullandı.

"Tansiyon hastalarına yeşil çay iyi gelmiyor"

Hangi hastaların hangi çayları tüketmemesi gerektiğini anlatan Diyetisyen Gündüz, taşikardiyi tetiklediği için tansiyon hastalarının yeşil çay, kekik çayları gibi çaylardan uzak durması uyarısında bulundu. En yaygın kullanılan bitki çaylarından olan ıhlamurda bulunan bileşenlerin özellikle iltihap ve öksürük azaltıcı özellikte olduğunun altını çizen Diyetisyen Gündüz, "Ihlamur çayınızı tüketirken çayınız biraz soğuduktan sonra içerisine limon ve bal ilavesiyle beraber çayınızı daha keyifli hale getirmeniz mümkün. Antiviral ve antibakteriyel özelliği olan çaylardan birisi de adaçayı. Hasta olduğunuz günlerde günde 1 tane adaçayı tüketmenizi öneriyoruz" dedi.

"Ayvalı ıhlamurlu kış çayı tarifi"

Açıkta satılan bitki çaylarının sağlığa zarar verebileceğini belirten Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz, çay alırken dikkat etmek gerekenleri belirterek şunları söyledi:

"Bitki çaylarının bakanlık onaylı olduğundan emin olun. Aktarlarda açıkta satılan bitki çaylarında küflerin birikmesinden dolayı sağlığa negatif etkileri olabiliyor. Özellikle açıkta satılan çayları önermiyorum. Bunlara mutlaka dikkat edilmeli."

"Çaya bal eklerken dikkat"

Çaya bal eklemek gerektiğinde ise çayın çok sıcak olmaması gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Gündüz, çayın demlendiği sırada ılındığını, balın da bu aşamada eklenmesinin en doğru çözüm olduğunu söyledi. Diyetisyen Gündüz yine bu dönemde her evde kolayca bulunabilecek gıdalardan limon, ayva, ıhlamur, top karabiber ve karanfil karışımı bitki çayı içilmesinin hem insanın içini ısıtacağını hem de bağışıklık sistemini güçlendireceğini dile getirdi.

Kaynak: İHA

Diyetisyen, Sağlık, Yaşam, Çay, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Açıkta Satılan Bitki Çayları Risk Taşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:18 Suriye’de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı Suriye'de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı
22:14 Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı
21:19 Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
20:34 DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz
20:14 Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar
09:50 Halil Umut Meler’den Devler Ligi’ne damga vuran kararlar Halil Umut Meler'den Devler Ligi'ne damga vuran kararlar
09:48 Yaşlı kadın su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti Yaşlı kadın su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti
09:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gaziantep’te ilginç karşılama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gaziantep'te ilginç karşılama
09:42 Suriye’de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada Suriye'de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada
09:21 Türkiye’nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi’nin akıbeti belli oldu Türkiye'nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi'nin akıbeti belli oldu
09:20 Maçlar nefes kesti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 23:56:11. #1.11#
SON DAKİKA: Açıkta Satılan Bitki Çayları Risk Taşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.