Ağabeyinden böbrek nakliyle hayata döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Ağabeyinden böbrek nakliyle hayata döndü

Ağabeyinden böbrek nakliyle hayata döndü

Ersin Çavdar, ağabeyi Yasin'in böbrek bağışıyla sağlığına kavuştu, organ naklinin önemine dikkat çekti.

07.11.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da böbrek nakliyle hayata tutunan 44 yaşındaki Ersin Çavdar, ağabeyinden nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu.

Aksaray'da çiftçilik yapan 3 çocuk babası Çavdar'a, 10 yıl önce başlayan rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Çavdar'ın bu süreçte kadavradan böbrek nakli olma hayali, uygun organ bulunamaması nedeniyle yarım kaldı.

Bunun üzerine Çavdar'ın ağabeyi 50 yaşındaki Yasin Çavdar, rahatsızlıkları artan ve diyalize girme olasılığı bulunan kardeşine bir böbreğini bağışladı.

"Kelimelerle tarif edemeyeceğim bir duygu yaşadım"

Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan operasyonla hayata tutunan Ersin Çavdar, AA muhabirine, rahatsızlığının ilerlemesi nedeniyle gündelik işlerinde zorlanmaya başladığını söyledi.

Ağabeyiyle süreci konuştuklarını aktaran Çavdar, "Ağabeyim, 'kardeşten öte yol yok' diyerek, bana böbreğini bağışlama kararı aldı. Kendisi bana ikinci bir hayat verdi. Kelimelerle tarif edemeyeceğim bir duygu yaşadım." diye konuştu.

Çavdar, sağlığının iyiye gittiğini ve birkaç gün içinde taburcu edileceğini dile getirdi.

Gözyaşlarına hakim olamayan ve organ naklinin önemine dikkati çeken Çavdar, "Kadavradan bağışlar önemli. Herkesin nakil bekleyenlere umut olması gerekiyor. Bu durum, cana can katmak gibi bir şey." dedi.

Bağışçı Yasin Çavdar da kardeşinin yeni bir hayata başlamasından mutluluk duyduğunu söyledi.

"Kadavradan bağış artmalı"

Operasyonu gerçekleştiren NEÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Halil Zeki Tonbul da il dışından gelen alıcı ve verici kardeşlerin hastaneye yatışı yapıldıktan sonraki bir haftalık süreçte tüm tetkiklerin tamamlandığını ifade etti.

Ardından cerrahi ekiple başarılı bir nakil gerçekleştirdiklerini belirten Tonbul, şunları kaydetti:

"Operasyondan iki gün sonra alıcının böbrek fonksiyonları normale yaklaştı. Birkaç güne hastamızı ağabeyiyle taburcu edeceğiz. Normal hayatlarına devam edecekler. Belli aralıklarla kontrollerini yapacağız. Organ naklinde kadavra bağışı artmalı. Bunun için medya organlarında konunun ele alınması lazım ve otoriteler tarafından organ bağışının özendirilmesi lazım. Nakil en ideal tedavi. Vatandaşın bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor."

Kaynak: AA

Böbrek Yetmezliği, Böbrek Yetmezliği, Organ Nakli, Hastane, Böbrek, Sağlık, Yaşam, konya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ağabeyinden böbrek nakliyle hayata döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:53 ’Şeyh Sait’ ve ’Seyit Rıza’ sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma 'Şeyh Sait' ve 'Seyit Rıza' sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma
11:32 İtirafçı Nevzat Bahtiyar’dan ’’Cesedi neden parçalamadın’’ sorusuna pes dedirten yanıt İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan ''Cesedi neden parçalamadın'' sorusuna pes dedirten yanıt
11:09 Ünlü şarkıcının salona alınması avukatları isyan ettirdi: Gülben dışarı, avukatlar içeri Ünlü şarkıcının salona alınması avukatları isyan ettirdi: Gülben dışarı, avukatlar içeri
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
17:31 Bütün dünyanın beklediği maç Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber ile 80 bin kişilik statta dövüşecekler Bütün dünyanın beklediği maç! Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber ile 80 bin kişilik statta dövüşecekler
17:28 Boşanacakları konuşulan Dilan ve Engin Polat çifti ’Cıstak Cıstak’ oynadı Boşanacakları konuşulan Dilan ve Engin Polat çifti 'Cıstak Cıstak' oynadı
17:17 Otomotiv devi, binlerce kişiyi işten çıkaracak Otomotiv devi, binlerce kişiyi işten çıkaracak
17:10 Herkesi şaşırtacak İşte Rahmi Koç’un en büyük hayali Herkesi şaşırtacak! İşte Rahmi Koç'un en büyük hayali
16:57 Trump kripto para dostu politikalarla başkanlık koltuğuna oturuyor3 Trump kripto para dostu politikalarla başkanlık koltuğuna oturuyor3
16:49 Uçuş sırasında korku dolu anlar: Yolcu uçak kapısını açmaya çalıştı Uçuş sırasında korku dolu anlar: Yolcu uçak kapısını açmaya çalıştı
16:46 Süper Lig’de beklenmedik ayrılık Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
16:43 Apartman ve Site Yönetimlerine Yetki Belgesi Zorunluluğu Geliyor Apartman ve Site Yönetimlerine Yetki Belgesi Zorunluluğu Geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 13:15:05. #1.11#
SON DAKİKA: Ağabeyinden böbrek nakliyle hayata döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.