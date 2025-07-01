Aile hekimleri için "6 ay muayeneye gelmeyen hasta" kuralı değişiyor

Aile hekimlerini yakından ilgilendiren ödeme katsayısı uygulamasında değişiklik yolda. Sağlık Bakanlığı, son altı ayda muayeneye gelmeyen hastalar için yapılan maaş kesintisi uygulamasında süreyi 1 yıla çıkarmaya hazırlanıyor.

ŞİKAYETLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

2024'te yürürlüğe giren yeni yönetmelikle birlikte aile hekimlerinin sorumlu olduğu kayıtlı hasta sayısı 4 binden 3 bin 500'e düşürülmüş, buna paralel olarak ödeme katsayılarında da yaş gruplarına göre yeni düzenlemelere gidilmişti. Bu kapsamda son 6 ay içinde hekime başvurmayan hastalar için ödeme katsayısı yarı yarıya azaltılmıştı.

Ancak bu karar sahada tepkiyle karşılandı. Hekimler, hastaları zorla muayeneye getirmelerinin mümkün olmadığını belirterek uygulamaya itiraz etti. Haziran ayında yapılan ilk maaş ödemelerinde birçok aile hekiminin yüzde 10 ila yüzde 15 oranında gelir kaybı yaşadığı bildirildi.

YENİ DÜZENLEME YOLDA

NTV'nin aktardığı bilgilere göre, hekimlerden gelen yoğun şikayetler üzerine Sağlık Bakanlığı yeni bir düzenleme için harekete geçti. Bakanlık, mevcut "6 ay gelmeyen hasta" kuralını 1 yıla çıkarmayı planlıyor.

Yeni düzenlemenin kısa süre içinde duyurulması bekleniyor. Böylece aile hekimine 1 yıl boyunca başvurmayan hastalar için katsayının yarısı uygulanacak. Bu adımın, hem hekimlerin mağduriyetini azaltması hem de sistemin daha adil işlemesini sağlaması hedefleniyor.