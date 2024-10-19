Aile Hekimleri Mitingde Haklarını Savundu

Sağlık

AİLE Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) önderliğinde 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği' tasarısına karşı 'Büyük Ankara Mitingi' düzenlendi.

Anıtpark'ta düzenlenen mitinge, AHEF, Hekim Birliği Sendikası, Aile Hekimleri Çalışanları Sendikası (AHESEN), Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu (ASEF), Hekim Sendikası, Hürriyet Sağlık Sendikası, Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN) ve birçok sivil toplum kuruluşu üye hekimler katıldı. Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği taslağının bilimsel temellerden uzak olduğunu belirten hekimler, muayene sayısına dayalı teşvik ödemesinde ısrar edilmesinin koruyucu sağlık hizmetlerinin amacına aykırı olduğunu savundu.

'HAKLARIMIZI SAVUNMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİK'

Mitingde yer alan Hekim Birliği Sendikası Başkanı Hatice Çerçi Balcı, burada yaptığı konuşmada, "Her tür cezanın hekime kesildiği bir sistemi protesto etmek için bir araya geldik. Aile hekimleri bir nevi aile hekimi olduğu için cezalandırılıyorlar. Hekim maaşlarının ceza aracı olarak kullanıldığı yönetmeliğe de karşı çıkıyoruz. Yaklaşık 5 bin kişi buradayız. Sendika üyesi olan, olmayan tüm hekimler aile hekimi meslektaşlarımızın hakkını savunmak için buradayız. Türkiye'nin her yerinden insanlar gönüllü olarak burada bulunuyor. Bizler işini layığıyla yapan, mesleğini ve meslek ahlakını koruyan hekimleriz" dedi.

'HAKLI MÜCADELEMİZDEN ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ'

AHEF Başkanı Türkü Yağmur Nehir, sağlıkta şiddete, mobbinge, hak kayıplarına ve karşılaştıkları tüm adaletsizliklere 'dur' demek için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Biz hastalarımıza bilimsel temellere dayalı özgürce sağlık hizmeti sunmak istiyoruz. Sayılarla, formüllerle değil. Sağlıkta şiddet her geçen gün artıyor. Bizler hem hastalarımızla hem de sistemin zorlukları ile boğuşurken fiziksel ve psikolojik şiddetle karşı karşıya kalıyoruz. Şiddet sadece bizlere değil, sağlık sisteminin tamamına zarar veriyor. Yönetmeliği kabul etmiyoruz. Mobbing niteliğindeki bu tasarıdan bir an önce vazgeçin. Mesleğimizin, halkımızın ve aile hekimliği geleceğimizin savunucusu olmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Haklı mücadelemizden asla geri adım atmayacağız" diye konuştu.

Programa, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden hekim olan bazı milletvekilleri de katılarak birer konuşma gerçekleştirdi. Mitingde, farkındalık oluşturmak amacıyla gökyüzüne siyah balon bırakıldı. Ayrıca, sağlık çalışanlarının omuzunda getirilen boş tabut sahneye bırakıldı.