Aile Hekimleri Mitingde Haklarını Savundu - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Aile Hekimleri Mitingde Haklarını Savundu

Aile Hekimleri Mitingde Haklarını Savundu

AHEF öncülüğünde düzenlenen mitingde hekimler, hukuksuz uygulamalara karşı birleşti.

19.10.2024 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AİLE Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) önderliğinde 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği' tasarısına karşı 'Büyük Ankara Mitingi' düzenlendi.

Anıtpark'ta düzenlenen mitinge, AHEF, Hekim Birliği Sendikası, Aile Hekimleri Çalışanları Sendikası (AHESEN), Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu (ASEF), Hekim Sendikası, Hürriyet Sağlık Sendikası, Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN) ve birçok sivil toplum kuruluşu üye hekimler katıldı. Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği taslağının bilimsel temellerden uzak olduğunu belirten hekimler, muayene sayısına dayalı teşvik ödemesinde ısrar edilmesinin koruyucu sağlık hizmetlerinin amacına aykırı olduğunu savundu.

'HAKLARIMIZI SAVUNMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİK'

Mitingde yer alan Hekim Birliği Sendikası Başkanı Hatice Çerçi Balcı, burada yaptığı konuşmada, "Her tür cezanın hekime kesildiği bir sistemi protesto etmek için bir araya geldik. Aile hekimleri bir nevi aile hekimi olduğu için cezalandırılıyorlar. Hekim maaşlarının ceza aracı olarak kullanıldığı yönetmeliğe de karşı çıkıyoruz. Yaklaşık 5 bin kişi buradayız. Sendika üyesi olan, olmayan tüm hekimler aile hekimi meslektaşlarımızın hakkını savunmak için buradayız. Türkiye'nin her yerinden insanlar gönüllü olarak burada bulunuyor. Bizler işini layığıyla yapan, mesleğini ve meslek ahlakını koruyan hekimleriz" dedi.

'HAKLI MÜCADELEMİZDEN ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ'

AHEF Başkanı Türkü Yağmur Nehir, sağlıkta şiddete, mobbinge, hak kayıplarına ve karşılaştıkları tüm adaletsizliklere 'dur' demek için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Biz hastalarımıza bilimsel temellere dayalı özgürce sağlık hizmeti sunmak istiyoruz. Sayılarla, formüllerle değil. Sağlıkta şiddet her geçen gün artıyor. Bizler hem hastalarımızla hem de sistemin zorlukları ile boğuşurken fiziksel ve psikolojik şiddetle karşı karşıya kalıyoruz. Şiddet sadece bizlere değil, sağlık sisteminin tamamına zarar veriyor. Yönetmeliği kabul etmiyoruz. Mobbing niteliğindeki bu tasarıdan bir an önce vazgeçin. Mesleğimizin, halkımızın ve aile hekimliği geleceğimizin savunucusu olmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Haklı mücadelemizden asla geri adım atmayacağız" diye konuştu.

Programa, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden hekim olan bazı milletvekilleri de katılarak birer konuşma gerçekleştirdi. Mitingde, farkındalık oluşturmak amacıyla gökyüzüne siyah balon bırakıldı. Ayrıca, sağlık çalışanlarının omuzunda getirilen boş tabut sahneye bırakıldı.

Kaynak: DHA

Politika, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Aile Hekimleri Mitingde Haklarını Savundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
21:14 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu’dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 08:19:31. #1.11#
SON DAKİKA: Aile Hekimleri Mitingde Haklarını Savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.