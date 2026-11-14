AK Parti heyeti, kapanan Elazığ Özel Medikal Hospital çalışanlarını dinledi

Faaliyetlerine son veren Elazığ Özel Medikal Hospital'in doktorları ve sağlık çalışanlarıyla konferans salonunda bir araya gelen AK Parti heyeti, yaşanan mağduriyetleri ve talepleri dinleyerek çözüm noktasında devletin her türlü imkanıyla yanlarında olduğunu ifade etti.

Elazığ'da faaliyetlerin sonlandırılmasının ardından başlayan süreç ve çalışanların hak arayışları sürerken, kent protokolünden hastaneye ziyaret gerçekleştirildi. AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu ve beraberindeki heyet, kapanan hastaneye giderek doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla buluştu. Hastanenin konferans salonunda soru-cevap şeklinde gerçekleşen görüşmede, ödenmeyen maaşlar, kıdem tazminatları, özlük hakları ve istihdam beklentilerine ilişkin talep ve şikayetler tek tek dinlenerek not alındı.

Sürecin çözümü noktasında devletin her türlü imkanıyla yanlarında olduklarını vurgulayan heyet üyeleri, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli girişimlerin yapılacağını ve konunun yakından takipçisi olacaklarını ifade etti.