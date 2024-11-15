Akciğer Kanseri Tehlikesi: Yılda 40 Bin Yeni Vaka - Son Dakika
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Sağlık

Akciğer Kanseri Tehlikesi: Yılda 40 Bin Yeni Vaka

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Türkiye'de yılda 40 binden fazla kişiye akciğer kanseri tanısı konuluyor; erken tanı hayat kurtarıcı.

15.11.2024 09:55
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Akciğer kanserine yılda 40 binden fazla kişi yakalanıyor

AMASYA - Türkiye'de ölüme en sık yol açan kanser türü olan akciğer kanserine yılda 40 binden fazla kişi yakalanıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan, "Akciğer kanseri, en sık ölüme yol açan kanser türüdür. Ülkemizde her yıl 40 binin üstünde, dünyada ise yaklaşık 2 milyon kişiye akciğer kanseri tanısı konuluyor" dedi.

"Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla açıklamalarda bulunan Özel Amasya Kolmed Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Servet Kayhan, "Kış aylarında soğuk algınlığı ve grip gibi solunum yolu şikayetler artıyor. Farkında olunmamış bir kanserin tanısı çekilen röntgen filmlerinde ve tomografide tesadüfen karşımıza çıkabilmektedir" diye konuştu.

Ailesinde kanser öyküsü olanlar ve sigara içenler dikkat

Ailesinde kanser öyküsü olanlar, 50 yaş üstü kişiler ve 20 yıldan fazla zamandır sigara içenlerde akciğer kanseri riskinin arttığını vurgulayan Prof. Dr. Kayhan, "Göğüs ağrısı, nefes darlığı, öksürük, ses kısıklığı veya balgam ile kan gelmesi gibi belirtileri bulunan hastalarımız genellikle ileri evre akciğer kanseri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun için risk grubunda olan kişilere özellikle akciğer görüntüleme, tarama testlerini önermekteyiz. Çünkü erken evrede kanserin tanısının konulması hayat kurtarıcı tedavi için çok önemli" şeklinde konuştu.

Akciğer Kanseri Tehlikesi: Yılda 40 Bin Yeni Vaka
Kaynak: İHA

Türkiye, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

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