Akdeniz Üniversitesi'nde Diş Nakli Yöntemleri Gelişiyor - Son Dakika
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Sağlık

Akdeniz Üniversitesi'nde Diş Nakli Yöntemleri Gelişiyor

Akdeniz Üniversitesi\'nde Diş Nakli Yöntemleri Gelişiyor

AKDENİZ Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, diş naklinin implant tedavilerine alternatif olabileceğini ve bu yöntemin hastaların kendi dişlerinin kullanılması ile sağlandığını belirtti. Ototransplantasyon yönteminin detaylarını paylaşan Kuştarcı, başarılı sonuçlar elde ettiklerini vurguladı.

12.02.2025 10:15  Güncelleme: 10:18
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AKDENİZ Üniversitesi (AKDÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, diş naklinin implant tedavilerine alternatif olabileceğini belirterek, Hastanın yirmilik dişini çekerek, eksik dişin bölgesine yerleştiriyoruz. Bu işlem öncesinde detaylı muayeneler, üç boyutlu modelleme yapılıyor. Üç boyutlu yazıcılarla nakil işlemi öncesinde dişin uyumu sağlanıyor. 1 dakikadan kısa sürede nakli gerçekleştiriyoruz dedi.

AKDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, Akdeniz Üniversitesi'nin diş nakli operasyonlarında öncü olduğunu ve rejeneratif (yenileyici) tedavilerin diş hekimliğinde giderek yaygınlaştığını söyledi. Prof. Dr. Kuştarcı, Ototransplantasyon yani diş nakli, aynı hastadan alınan bir dişin farklı bir bölgeye nakledilmesidir. Biz bu nakli yoğun şekilde fakültemizde yapıyoruz diye konuştu.

Ototransplantasyonun detaylarına yer veren Prof. Dr. Kuştarcı, Hastanın uygun olan yirmilik dişini çekerek, eksik dişin bölgesine yerleştiriyoruz. Bu işlem öncesinde detaylı muayeneler, tomografi çekimleri ve üç boyutlu modelleme yapılıyor. Fakültemizde üç boyutlu yazıcılarla nakil işlemi öncesinde dişin uyumu sağlanıyor. 1 dakikadan kısa sürede nakli gerçekleştiriyoruz ifadelerini kullandı.

İMPLANTA DOĞAL ALTERNATİF

Diş naklinin, implant tedavilerine alternatif olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Kuştarcı, Bu yöntem hastanın kendi dişini kullanmasına dayanıyor. Kök ucu açık dişler, nakilden sonra kanlanarak canlılığını koruyor ve kök gelişimi devam ediyor. Kök ucu kapalı dişlerde ise dişi çekiyoruz, kök ucundan 3 milimetre kadar kesiyor ve dişi tekrar kök ucu açık hala getiriyoruz. Kanlanmanın sağlanması için ilgili alana tekrar transfer ediyoruz dedi.İmplant tedavilerinin rutinde çok fazla uygulanan bir tedavi yöntemi olduğunu belirten Alper Kuştarcı, Diş nakli, rejeneratif tedavi. İnsanın kendi organının kullanılması ve kendi dişinin olması ve kendi dişinin canlılığını koruması. Bu nedenle diş nakli doğal bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor diye konuştu.

'HASTANIN MOTİVASYONU ÖNEMLİ'

2024 yılında yaklaşık 30 başarılı diş nakli gerçekleştirdiklerini ve başarı oranlarının yüksek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kuştarcı, Hastalarımıza alternatif tedavi seçeneklerini sunuyoruz. Oral hijyen durumu ve sistemik rahatsızlıklar gibi etkenler de bu tedavi için önem taşıyor, fakat burada hastanın motivasyonu çok önemli ifadelerini kullandı.Hamile ve 18 yaş altındaki hasta grubuna genellikle bu tedaviyi uygulamadıklarını aktaran Prof. Dr. Alper Kuştarcı, Bu durumlar dışında uygunluk varsa, motivasyonu da varsa talep eden hastalarımıza bu tedavileri yapıyoruz dedi. Tedavi sonrası sürecin önemine dikkati çeken Dekan Kuştarcı, nakil yapılan hastaların düzenli takip edildiğini söyledi. Dokuların toparlanma süreci hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kuştarcı, İlk 2 hafta rutin kontroller yapılıyor, ardından aylık takiplerle dişin canlılığı izleniyor. Genellikle 6 ay ile 1 yıl içinde dokuların toparlanması sağlanıyor diye konuştu.Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin rejeneratif tedaviler ile ilgili yoğun çalışmalar gerçekleştirdiğinin altını çizen Prof. Dr. Alper Kuştarcı, Biz bunları hem literatüre sunuyoruz hem de kongrelerde gerekli sunumları yapıyoruz. Bu konudaki başarılarımız ile üniversite olarak öncülük ediyoruz ifadelerini kullandı.

Haber Aysu Dursun- Kamera Mehmet KILIÇASLANANTALYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Akdeniz Üniversitesi'nde Diş Nakli Yöntemleri Gelişiyor - Son Dakika

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